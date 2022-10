Ventes de maisons à Vancouver en baisse par rapport à août, bien en baisse par rapport à il y a un an – Kelowna Capital News

Le Real Estate Board of Greater Vancouver affirme que les ventes de maisons en septembre ont chuté de 46 % depuis l’an dernier et de 10 % depuis août, les hausses des taux d’intérêt ayant refroidi la confiance des acheteurs.

Le conseil d’administration de la Colombie-Britannique indique que les ventes dans la région ont totalisé 1 687 le mois dernier, contre 3 149 en septembre précédent et 1 870 en août.

Les ventes du mois dernier étaient de près de 36 % inférieures à la moyenne des ventes de septembre sur 10 ans.

Andrew Lis, directeur de l’économie et de l’analyse des données du conseil, a attribué la baisse des niveaux de vente à la hausse des taux d’intérêt et des taux hypothécaires par la Banque du Canada dans le but de réduire l’inflation.

Ces hausses ont contribué à ce que le prix de référence composite du marché ait atteint 1 155 300 $ le mois dernier, en hausse de 3,9 % par rapport à septembre dernier, mais en baisse de 2,1 % par rapport à août.

Le nombre de maisons actuellement mises en vente dans la région est de 9 971, une augmentation de 8 % par rapport à septembre 2021 et un bond d’environ 3 % par rapport à août.

“Avec moins de ventes de maisons et de nouvelles inscriptions qui continuent d’arriver sur le marché, les stocks commencent à s’accumuler, offrant aux acheteurs un plus grand choix par rapport à l’année dernière”, a déclaré Lis dans un communiqué de presse.

“Avec plus d’offre et moins de demande dans ce cycle de marché, les prix des maisons résidentielles ont légèrement baissé dans la région au cours des six derniers mois.”

