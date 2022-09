Ventes de maisons à Toronto en baisse par rapport à l’année dernière, en hausse par rapport à juillet

Le Toronto Regional Real Estate Board indique que les ventes d’août ont diminué de 34 % par rapport à l’an dernier, mais ont augmenté de près de 15 % par rapport à juillet, les acheteurs étant revenus sur le marché pour profiter des prix qui ont baissé par rapport aux niveaux élevés de l’hiver.

Le conseil d’administration a déclaré vendredi que les ventes pour le mois s’élevaient à 5 627 contre 8 549 en août dernier et 4 900 en juillet 2022.

La baisse de 34 % d’une année sur l’autre était un taux de baisse inférieur à celui des quatre mois précédents, mais survient à un moment où le marché immobilier de la région s’est considérablement refroidi par rapport aux conditions difficiles observées au début de l’année.

La hausse des taux d’intérêt et des taux hypothécaires au cours des derniers mois a freiné les ventes et commencé à peser sur les prix, mettant fin aux guerres d’enchères et encourageant les acheteurs potentiels à rester sur la touche et à attendre de plus fortes baisses de prix.

Ceux qui se sont aventurés sur le marché ces dernières semaines ont constaté que les prix étaient inférieurs à ceux observés pendant les mois d’hiver frénétiques, mais néanmoins supérieurs à ce qu’ils étaient il y a un an et même un mois.

D’une année à l’autre, l’indice des prix des maisons a augmenté de 8,9 % et le prix de vente moyen pour tous les types de maisons combinés a augmenté de 0,9 % pour atteindre 1 079 500 $. Cependant, l’indice était inférieur à celui de juillet.

Le prix de vente moyen désaisonnalisé était de 1 130 463 $, en hausse d’environ 2 % d’un mois à l’autre, mais en baisse d’environ 12 % par rapport à 1 285 129 $, lorsque la région a connu son prix moyen le plus élevé au cours des 12 derniers mois.

La croissance mensuelle du prix moyen parallèlement à une baisse de l’indice suggère une plus grande part de types de maisons plus chères vendues en août, a déclaré TRREB.

Le mois dernier, les nouvelles inscriptions ont totalisé 10 537, en baisse de moins de 1 % par rapport aux 10 615 d’août dernier.

Le conseil a également utilisé son rapport mensuel sur l’immobilier pour demander des changements de politique.

Le conseil souhaite que le Bureau du surintendant des institutions financières envisage de supprimer le test de résistance pour les titulaires de prêts hypothécaires existants qui souhaitent rechercher le meilleur taux possible au renouvellement plutôt que de les forcer à rester avec leur prêteur actuel pour éviter le test de résistance.

Le test de résistance fixe le taux admissible sur les prêts hypothécaires non assurés à deux points de pourcentage au-dessus du taux contractuel ou à 5,25 %, selon le plus élevé.

« Le gouvernement fédéral a la possibilité d’offrir une plus grande abordabilité du logement aux propriétaires existants en supprimant le test de résistance lorsque les prêts hypothécaires existants sont transférés à un nouveau prêteur, ce qui permet une plus grande concurrence sur le marché hypothécaire », a déclaré Kevin Crigger, président du TRREB, dans Une libération.

“De plus, permettre des périodes d’amortissement plus longues sur les renouvellements d’hypothèque aiderait les propriétaires actuels dans un environnement inflationniste où les coûts quotidiens ont augmenté de façon spectaculaire.”

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 septembre 2022.