Ventes de cigarettes électroniques aromatisées, utilisation en hausse chez les jeunes

Selon un nouveau rapport, les efforts visant à restreindre les saveurs de cigarettes électroniques préférées des adolescents pourraient avoir échoué à mesure que de nouvelles marques arrivent sur le marché.

Les cigarettes électroniques aromatisées aux fruits, aux bonbons, aux épices et aux desserts, qui sont depuis longtemps populaires auprès des fumeurs mineurs, ont proliféré ces dernières années, selon données analysé par les Centers for Disease Control and Prevention, la CDC Foundation et la Truth Initiative.

Les cigarettes électroniques aromatisées représentaient 41,3 % des ventes unitaires de cigarettes électroniques dans les magasins de détail aux États-Unis en décembre 2022, contre 29,2 % en janvier 2020, ont constaté les organisations. Les ventes globales de cigarettes électroniques aux États-Unis ont augmenté d’environ 47 % au cours de la période.

La flambée des ventes survient malgré une répression fédérale qui a imposé davantage de restrictions sur les saveurs et la commercialisation des produits du tabac.

« Les pics spectaculaires d’utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes en 2017 et 2018, principalement dus à JUUL, nous ont montré à quelle vitesse les ventes et les modèles d’utilisation de la cigarette électronique peuvent changer », a déclaré Deirdre Lawrence Kittner, directrice du Bureau du CDC sur le tabagisme et la santé. . « Les données sur les ventes au détail sont essentielles pour fournir des informations en temps réel sur le paysage en évolution rapide de la cigarette électronique, ce qui est essentiel pour réduire le tabagisme chez les jeunes. »

Citant l’attrait des e-cigarettes aromatisées pour les enfants, la FDA a annoncé en janvier 2020 qu’elle interdirait la vente de dosettes préremplies d’e-cigarettes sucrées et aromatisées aux fruits, ce qui a entraîné la disparition de grandes marques telles que Juul et Vuse.

Entre janvier 2020 et décembre 2022, les parts unitaires des cartouches préremplies ont diminué de 75,2 % à 48,0 %.

Cependant, les limitations de saveur n’ont pas affecté les cigarettes jetables, qui ne représentaient fin 2019 que 15% des ventes unitaires de cigarettes électroniques dans les magasins de détail américains, selon les données. Entre janvier 2022 et décembre 2022, les parts unitaires de cigarettes électroniques jetables sont passées de 24,7 % à 51,8 % des ventes unitaires totales.

Ils représentent désormais plus de la moitié du marché américain de la cigarette électronique.

La nicotine crée une forte dépendance et peut nuire au cerveau des adolescents, qui continue de se développer jusqu’à l’âge de 25 ans environ, selon le CDC. De plus, l’agence a constaté que les marques les plus populaires de cigarettes électroniques jetables sur le marché – Puff Bar, Elf Bar et Breeze Smoke – ne sont pas approuvées par la FDA et sont illégales. La FDA n’a autorisé que la marque de cigarettes électroniques jetables NJOY Daily, qui se décline en deux saveurs de tabac.

L’année dernière, la FDA a ordonné Elf Bar et Breeze Smoke du marché américain, selon le rapport du CDC.

« L’industrie du tabac est bien consciente que les saveurs attirent et attirent les enfants, et que les jeunes sont particulièrement vulnérables à la dépendance à la nicotine », a déclaré Robin Koval, PDG et président de la Truth Initiative. « Bien que nous soyons encouragés par [the] Suite aux récentes actions de la FDA pour freiner la commercialisation illégale des cigarettes électroniques aromatisées, nous devons tous travailler avec une urgence encore plus grande pour protéger les jeunes de notre pays de toutes les cigarettes électroniques aromatisées, y compris les produits jetables. »