Ventes de bière en attente, la stratégie du sommeil de l’Espagne

Encore deux nuits avant le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, et ESPN vous couvre pour le plus grand événement sportif au monde.

Avant le match d’ouverture de dimanche entre les hôtes du Qatar et de l’Équateur, nous avons des tonnes d’excellents aperçus et lectures pour vous préparer à tout cela. Lancez-vous avec notre guide de la Coupe du monde 2022 détaillant les grandes stars (dont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo), les favoris (Argentine, France, Brésil) et les matchs clés à encercler sur votre calendrier (évidemment États-Unis-Angleterre vendredi prochain).

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Allons-y.

Nouvelles et notes

– Bait-and-switch ? Un grand revirement pour les fans assistant aux matchs alors que les organisateurs de la Coupe du monde ont interdit la vente d’alcool autour des stades.

– Soyez tranquille, fans de l’Espagne. Les joueurs de l’équipe de Luis Enrique dormiront sur des surmatelas spécialement conçus dans l’espoir qu’une bonne nuit de sommeil les aidera à réussir le tournoi.

– Avec des coupes à la mode et même des avions de chasse, certains des meilleurs joueurs et équipes de la Coupe du monde arrivent au Qatar de manière unique.

Le meilleur d’aujourd’hui

Comment l’équipe de l’USMNT pour la Coupe du monde 2022 a pris racine lors d’un match amical contre le Portugal il y a cinq ans

Après avoir échoué à atteindre la Coupe du monde 2018, un match clé a fourni le plan de l’équipe USMNT que nous voyons aujourd’hui.

Le meilleur joueur de moins de 23 ans pour chaque équipe de la Coupe du monde

Jude Bellingham. Jamal Musiala. Ansu Fati. Rappelez-vous les noms de ces jeunes tout au long du tournoi.

Qu’y a-t-il au robinet

– Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’adressera aux journalistes samedi où il sera sans aucun doute interrogé sur la controverse sur la vente d’alcool, ainsi que sur la construction de dernière minute dans divers parcs de fans, centres de transport et stades.

– Du camp USMNT, nous nous attendons à entendre Sergino Dest, Weston McKennie et Jesus Ferreira. En attendant, consultez notre profil sur l’étoile montante Giovanni Reyna (et fils de la légende de l’USMNT Claudio Reyna), qui a une année de montagnes russes en raison de blessures.

– Christian Eriksen parlera demain des espoirs du Danemark dans cette Coupe du monde et de son retour remarqué. Si vous vous souvenez, la star de Manchester United a reçu une RCR sur le terrain après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un match de l’Euro 2020.

Ce qui a retenu notre attention

Des rancunes ? Robert Lewandowski a déclaré qu’il n’avait aucune mauvaise volonté envers l’Argentin Lionel Messi concernant le Ballon d’Or 2020 que beaucoup pensaient que l’attaquant polonais méritait.

Les deux équipes s’affronteront en phase de groupes le 30 novembre avec peut-être une place en huitièmes de finale sur la ligne.

– O’Hanlon : Comment comprendre la Coupe du monde 2022 (ESPN+)

La grande lecture

Le Qatar accueille-t-il la Coupe du monde uniquement sur le “sportswashing” ou y a-t-il des raisons plus subtiles et plus complexes pour qu’il accueille la compétition phare de la FIFA ? Mark Ogden et Kyle Bonagura d’ESPN ont parlé à des experts des motifs de cette décision controversée.

Vos meilleurs paris

ESPN vous fournira les lignes de l’action du lendemain, mais jetez un œil à la façon de parier sur les matchs de football en tant que contributeur ESPN, Paul Carr, vous donne des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme.