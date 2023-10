MARIETTA — Trois magasins de la région Par Mar et une usine de transformation de viande sont sur le bulletin de vote pour cette élection générale et demandent la vente d’alcool.

Le Par Mar dans le canton de Wesley, situé au 2346 State Route 550, Wesley Township, le Par-Mar Store 2 dans le canton de Barlow, situé au 8600 State Route 339, Vincent, et le magasin Par Mar à Little Hocking (Rockland West), situé au 66 Arrowhead Rd, canton de Belpre, demandent tous un permis D-6 qui leur permettrait de vendre de l’alcool le dimanche.

Staley Countryside Meat Co., située au 39 Veto Road, Little Hocking (canton de Decatur), demande un permis C-1 et C-2 qui permettrait la vente de produits à emporter uniquement de bière, de vin et de produits préemballés à faible teneur en boissons mélangées à l’épreuve jusqu’à 1 heure du matin

Mandy Amos, directrice exécutive du conseil électoral du comté de Washington, a déclaré que même si le magasin situé à Little Hocking figure sur deux bulletins de vote distincts de Rockland West, ils seraient comptés pour un seul.

« Le magasin se trouve le long de la division du district scolaire » dit Amos. « Mais les deux seront combinés et additionnés. »

Elle a déclaré que seuls les électeurs situés dans la circonscription pourront voter sur la question spécifique du scrutin.

Amos a déclaré qu’une fois les bulletins de vote comptés, le Conseil des élections enverrait un certificat de résultats au Département du contrôle des alcools de l’Ohio.

« Ils les contacteraient, je suppose, pour leur faire savoir quand ils pourraient commencer à vendre », dit Amos. « Je ne sais pas à quelle vitesse cela prendra effet. »

Le vote anticipé a déjà commencé avec les élections générales fixées au 7 novembre.

Douglass Huxley peut être contacté au [email protected]









