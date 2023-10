Ventes aux enchères de souvenirs d’Amitabh Bachchan Bachchanalia établit des records du monde avant son 81e anniversaire

À l’approche du 81e anniversaire d’Amitabh Bachchan, deRivaz & Ives a obtenu une réponse retentissante à 80 pour cent des lots proposés lors de leur vente aux enchères Bachchanalia conclue il y a peu de temps. Cela en dit long sur les fans d’Amitabh Bachchan et établit également des records du monde pour les souvenirs du cinéma indien. La carte publicitaire électorale, la boîte Sholay Talc et une seule carte d’exposition offset de Deewaar ont créé trois records du monde pour les souvenirs du cinéma indien.

Carte de présentation de Deewaar

Le plus grand nombre d’offres (30) ont été reçues pour la carte publicitaire d’Amitabh Bachchan signée en hindi et utilisée lors de la campagne politique de Lok Sabha en décembre 1984 pour la circonscription d’Allahabad contre le pilier politique Hemwati Nandan Bahuguna. Il s’est finalement vendu pour 67 200 INR, soit plus de cinq fois son estimation inférieure. Cela augure naturellement très bien de la croissance du marché des souvenirs de propagande politique en Inde au cours des mois et des années à venir, en particulier à l’approche des élections générales de 2024 dans les trois grandes démocraties mondiales que sont l’Inde, les États-Unis et le Royaume-Uni.

La scène « dosti » de Sholay

D’autres surprises majeures ont été les prix obtenus par de petites photographies en noir et blanc avec Amitabh Bachchan dans des moments rares, comme avec Muhammad Ali dans sa résidence de Beverly Hills et une rare photographie publique d’Amitabh avec son frère Ajitabh et leur père Harivansh Rai Bachchan, toutes deux suscitant de nombreuses offres et des ventes au-dessus de leurs estimations.

Carte publicitaire d’Amitabh Bachchan signée en hindi

Les Showcards, à la fois collées à la main et offset, ont également connu un grand succès pour des films tels que Zanjeer, Zameer, Deewar, Ram Balram, dépassant tous la fourchette de prix de 50 000 INR. Comme prévu, tous les Sholay Lots se sont très bien comportés ; de l’ensemble de 15 photos photographiques montées sur des cartes de lobby rééditées aux boîtes en fer blanc les plus uniques et aux marchandises anciennes comme une boîte à talc originale représentant la scène « dosti » de Sholay avec le side-car de moto sur la boîte.

Marchandise Sholay

« Le succès de cette vente Bachchanalia, suite à l’accueil formidable suscité par la vente Satyajit Ray le mois dernier, est de très bon augure pour les prochaines icônes féminines du cinéma indien de deRivaz & Ives et Raj Kapoor @100 Auctions en novembre et décembre 2023. Nous constatons un intérêt international accru. dans les souvenirs du cinéma indien qui vont désormais croître rapidement dans les mois à venir. Même si les prix des souvenirs sont bien inférieurs à ceux des beaux-arts modernes, ces objets affectent et intéressent des millions d’Indiens plutôt que la structure de propriété des beaux-arts, mais ils tous deux se soutiennent et se complètent », a déclaré un porte-parole principal de deRivaz & Ives Auction House Private Limited.

Amitabh Bachchan dans de rares moments avec Muhammad Ali