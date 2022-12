Ventes aux enchères de mobilier de bureau sur Twitter

L’entreprise se débarrasse des chaises, des tables, des statues d’oiseaux et des jardinières géantes “@” dans le cadre d’une vente à l’échelle du bureau

Le géant des médias sociaux Twitter déchargera ses meubles de bureau lors d’une vente aux enchères le mois prochain, a annoncé la société vendredi. Des centaines de “surplus d’actifs du siège social» du siège de la société à San Francisco sera vendu aux enchères par Heritage Global Partners.

La vente aura lieu les 17 et 18 janvier, donnant aux amoureux de Twitter – et aux détracteurs – une chance de posséder une part de l’entreprise.

Alors que ceux qui anticipaient la disparition de l’entreprise depuis que le milliardaire Elon Musk l’avait achetée plus tôt cette année n’ont pas tardé à suggérer que l’homme le plus riche du monde en avait été réduit à vendre des meubles d’entreprise pour payer les factures, le représentant d’Heritage Nick Dove a rassuré le magazine Fortune samedi que «cette enchère n’a rien à voir avec leur situation financière.”

“Ils se sont vendus pour 44 milliards, et nous vendons quelques chaises, des bureaux et des ordinateurs. Donc, si quelqu’un pense sincèrement que les revenus de la vente de quelques ordinateurs et chaises paieront pour la montagne là-bas, alors c’est un crétin“, a expliqué Dove.

Les offres d’ouverture commencent à un modeste 25 $ pour une jardinière ‘@’ de six pieds, à remplir de végétation réelle ou synthétique, et 25 $ pour une statue de 41 pouces de l’oiseau emblématique de Twitter. Pour ceux qui préfèrent que leurs souvenirs de Twitter se fondent dans le décor, 25 $ est l’offre d’ouverture à la fois sur une paire de vélos d’exercice fixes capables de recharger leurs appareils et également sur une machine à expresso La Marzocco Strada.

Bien que l’enchère puisse être sans rapport avec les mesures de réduction des coûts de l’entreprise, Twitter a considérablement réduit ses dépenses depuis le rachat de Musk, licenciant environ la moitié du personnel et avertissant ceux qui restaient qu’il y avait un “il y a de fortes chances que Twitter ne survivra pas au ralentissement économique à venir.” Des centaines d’autres employés seraient partis lorsque Musk les a alertés que ceux qui ne voulaient pas travailler dans “extrêmement hardcore« La mode ferait mieux d’arrêter.

Un boycott des annonceurs mené par des groupes de pression tels que la Ligue anti-diffamation exigeant un contrôle plus strict de la parole des utilisateurs a également réduit les revenus, bien que certaines des grandes entreprises qui ont temporairement retiré leurs publicités, comme Apple et Amazon, les auraient restaurées.

Dans le même temps, un groupe d’anciens employés poursuit l’entreprise pour violation présumée des droits du travail, invoquant une discrimination, le non-respect des promesses faites avant le rachat de Musk et le non-respect d’un préavis suffisant avant le licenciement.