Ventes aux enchères de la Ligue Pro Kabaddi : l’Iranien Shadloui Chiyaneh devient le joueur le plus cher à Rs 2,35 Crore

L’Iranien Mohammadreza Shadloui Chiyaneh est devenu le joueur le plus cher de l’histoire des enchères de la Pro Kabaddi League après avoir été acheté pour Rs 2,35 crore par Puneri Paltan, tandis que l’Indien Maninder Singh a été engagé par les Bengal Warriors pour Rs 2,12 crore lundi.

Les enchères de deux jours ont débuté lundi avec 12 équipes enchérissant pour les joueurs, indiens et étrangers, des catégories A et B. Les enchères des catégories C et D auront lieu mardi.

Au total, 137 matchs seront disputés lors de la 10e édition du PKL. Pas moins de 132 matches de la phase de championnat seront suivis des séries éliminatoires comprenant cinq matches : deux éliminatoires, deux demi-finales et la finale.

Le prix de base dans la catégorie A était de Rs 30 lakh, la catégorie B était de Rs 20 lakh tandis que dans les catégories C et D, les prix de base étaient respectivement de Rs 13 lakh et Rs 9 lakh.

Pour le capitaine iranien Shadloui (joueur polyvalent), dont la dernière apparition a eu lieu lors de la finale des Jeux asiatiques contre l’Inde, médaillée d’or, les enchères ont été intenses dès le début, ce qui a également réinitialisé le record du joueur le plus coûteux, tant pour l’Inde qu’à l’étranger.

U Mumba et Gujarat Giants ont commencé les enchères et ont été bientôt rejoints par Puneri Paltan et Telugu Titans. L’Iranien a finalement été récupéré par Puneri Paltan pour Rs 2,35 crore car Patna Pirates, son ancienne équipe, n’a pas exercé son droit de Final Bid Match (FBM).

« Il nous fallait quelqu’un à gauche. Nous sommes venus avec l’intention de le récupérer aux enchères », a déclaré l’entraîneur de Puneri Paltan, BC Ramesh, aux médias.

Les Giants du Gujarat ont acheté Fazal Atracheli pour Rs 1,60 crore, le joueur vedette iranien ayant également attiré la plus grosse offre pour un défenseur dans l’histoire des enchères du tournoi.

Le joueur polyvalent indien Rohit Gulia s’est rendu aux Gujarat Giants pour Rs 58,50 lakh, les Patna Pirates ayant une fois de plus choisi de ne pas utiliser leur FBM.

Le polyvalent Vijay Malik a vu des offres être faites par les Bengal Warriors et UP Yoddhas, qui ont été rejoints par Telugu Titans et U Mumba. Il a été acquis par UP Yoddhas pour Rs 85 lakhs, son ancienne équipe Dabang Delhi KC ayant décidé de ne pas utiliser FBM.

Le raider indien Maninder, qui a joué pour les Jaipur Pink Panthers et les Bengal Warriors, a attiré de fortes enchères dans la catégorie A. Il a été engagé par Telugu Titans pour Rs 2,12 crore, mais est finalement allé aux Bengal Warriors, qui ont utilisé leur FBM pour retenir le joueur.

Manjeet a attiré des offres de Tamil Thalaivas et de Patna Pirates, qui l’ont pris pour Rs 92 lakh, les Haryana Steelers n’utilisant pas FBM.

Dans la catégorie B, Mohammad Nabibakhsh et Arkam Shaikh ont été récupérés par les Gujarat Giants pour Rs 22 lakh et Rs 20,25 lakh respectivement. Shaikh a été retenu en utilisant FBM.

Nitin Rawal (Rs 30 lakh) est allé aux Bengal Warriors, qui ont utilisé leur deuxième FBM pour encorder Shubham Shinde (Rs 32,25 lakh). U Mumba a ajouté Girish Ernak (Rs 20 lakh) et Mahender Singh (Rs 40,25 lakh) tandis que les Bengaluru Bulls ont pris Vishal (Rs 20 lakh). Sombrir est allé aux Gujarat Giants pour Rs 26,25 lakh.

Il n’y avait aucun soumissionnaire pour Sandeep Narwal, Deepak Niwas Hooda, Ashish, Manoj Gowda, Sachin Narwal, Gurdeep, Ajinkya Kapre et Vishal Bhardwaj.

