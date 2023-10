Ventes au détail septembre 2023 :

Les consommateurs ont fait preuve d’une vigueur surprenante en septembre, stimulant les ventes au détail bien au-delà des attentes malgré des taux d’intérêt élevés et des inquiétudes concernant un affaiblissement de l’économie.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,7% sur le mois, bien au-dessus de l’estimation de 0,3% du Dow Jones, selon le rapport préliminaire. le ministère du Commerce a publié Mardi. Hors automobiles, les ventes ont augmenté de 0,6%, également bien au-dessus des prévisions de seulement 0,2%.

Les chiffres ne sont pas ajustés à l’inflation, ils indiquent donc que les consommateurs ont plus que suivi les augmentations de prix. L’indice des prix à la consommation, publié la semaine dernière, a montré une inflation globale en hausse de 0,4% en septembre.

Sur une base annuelle, les ventes ont augmenté de 3,8 %, contre une augmentation de 3,7 % pour l’IPC.

Les rendements du Trésor ont augmenté à la suite du rapport tandis que les contrats à terme sur les marchés boursiers sont restés en territoire négatif.

Les augmentations des ventes ont été généralisées au cours du mois, la plus forte augmentation étant survenue chez les détaillants divers, qui ont enregistré une augmentation de 3 %. Les ventes en ligne ont augmenté de 1,1 %, tandis que les concessionnaires et pièces de véhicules automobiles ont connu une augmentation de 1 % et que les services de restauration et les débits de boissons ont augmenté de 0,9 %, soit une augmentation annuelle de 9,2 %, qui a dominé toutes les catégories.

Seules quelques catégories ont affiché une baisse ; les magasins d’électronique et d’électroménager ainsi que les détaillants de vêtements ont tous deux enregistré une baisse de 0,8 % sur le mois.

Le rapport sur le commerce de détail est considéré comme un facteur important pour la Réserve fédérale alors que les responsables envisagent l’avenir de la politique monétaire. Alors que les marchés s’attendent largement à ce que la Fed ait fini d’augmenter ses taux pour ce cycle, une consommation étonnamment forte complique l’équation.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s’exprime jeudi à New York, un événement que les marchés surveilleront de près pour obtenir des indications sur la direction qu’il pense prendre aux taux. Le Comité fédéral de fixation des taux d’intérêt se réunira ensuite du 31 octobre au 31 novembre. 1. Les cours du marché supposent qu’il est presque certain que le FOMC n’augmentera pas ses taux à ce moment-là, mais il pourrait choisir de le faire lors de ses prochaines réunions si les données économiques restent solides.

Les consommateurs sont confrontés à des difficultés croissantes à l’approche de la fin de l’année.

La croissance de l’emploi devrait ralentir, même si elle a elle aussi dépassé les attentes. Les soldes des cartes de crédit augmentent et la reprise des remboursements des prêts étudiants devrait également avoir un impact sur les dépenses.

Néanmoins, la croissance économique au troisième trimestre devrait être forte, l’indicateur du PIB de la Fed d’Atlanta montrant un gain potentiel annualisé de 5,1 %.

