Ventes au détail septembre 2022 :

Les clients font leurs achats au magasin GU Co. dans le quartier SoHo de New York, aux États-Unis, le vendredi 7 octobre 2022.

Les dépenses de consommation sont restées stables en septembre, les prix ayant fortement augmenté et la Réserve fédérale ayant mis en place des taux d’intérêt plus élevés pour ralentir l’économie, selon les chiffres du gouvernement publiés jeudi.

Les ventes au détail et dans les services de restauration ont peu varié au cours du mois après avoir augmenté de 0,4 % en août, selon le devis préalable du Département du commerce. C’était en dessous de l’estimation du Dow Jones pour un gain de 0,3 %. Hors automobiles, les ventes ont augmenté de 0,1%, contre une estimation inchangée.

Considérant que les chiffres des ventes au détail ne sont pas ajustés en fonction de l’inflation, le rapport montre que les dépenses réelles dans l’ensemble des secteurs couverts par le rapport ont reculé au cours du mois.

Un rapport du Bureau of Labor Statistics jeudi a indiqué que les prix à la consommation ont augmenté de 0,4%, tous biens et services compris, et de 0,6% hors alimentation et énergie.

Les détaillants divers ont enregistré une baisse de 2,5 % pour le mois, tandis que les stations-service ont baissé de 1,4 % en raison de la baisse des prix de l’énergie.

Une multitude d’autres secteurs ont également enregistré des baisses, notamment les magasins d’articles de sport, de passe-temps, de livres et de musique ainsi que les magasins de meubles et d’accessoires de maison, qui ont tous deux affiché une baisse de -0,7%, tandis que l’électronique et les appareils électroménagers ont baissé de 0,8% et les véhicules à moteur et les marchands de pièces ont chuté de 0,4 %.

Les ventes des magasins de marchandises diverses ont augmenté de 0,7 %. Les gagnants comprenaient également les magasins en ligne, les bars et les restaurants, les détaillants de vêtements et les magasins de santé et de soins personnels, qui ont tous enregistré des augmentations de 0,5 %.

Bien que les gains du mois aient été modérés, les ventes au détail ont augmenté de 8,2 % par rapport à il y a un an, correspondant à la hausse de l’indice des prix à la consommation. Les acheteurs restent généralement à court d’argent, bien qu’il y ait des indications récentes qu’ils puisent dans leurs économies pour joindre les deux bouts.

La Fed a décrété plusieurs hausses de taux d’intérêt visant à réduire l’inflation et à rétablir l’équilibre économique. Les marchés s’attendent à ce que la banque centrale relève ses taux jusqu’à 1,5 point de pourcentage de plus d’ici la fin de l’année.

UN rapport séparé Jeudi a montré que les prix à l’importation ont chuté de 1,2 % en septembre, un peu plus que l’estimation de 1,1 %. Les exportations ont diminué de 0,8 %.