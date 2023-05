Ventes au détail avril 2023 :

Les consommateurs ont à peine suivi l’inflation en avril, alors que les ventes au détail ont augmenté mais n’ont pas répondu aux attentes, a rapporté mardi le département du Commerce.

Le rapport avancé sur les ventes a montré une augmentation de 0,4%, en dessous de l’estimation du Dow Jones de 0,8%. Hors chiffres liés à l’automobile, les ventes ont augmenté de 0,4 %, ce qui est conforme aux attentes.

Comme les chiffres ne sont pas corrigés de l’inflation, l’augmentation globale a été égale à la hausse mensuelle de 0,4 % de l’indice des prix à la consommation. Sur une base annuelle, les ventes n’ont augmenté que de 1,6 %, bien en deçà du rythme de 5 % de l’IPC.

Une baisse de 0,8 % des ventes d’essence a freiné les dépenses. Les magasins d’articles de sport, de musique et de livres ont affiché une baisse de 3,3 %, tandis que les magasins de meubles et d’accessoires de maison ont enregistré une baisse de 0,7 %.

Les détaillants en magasin divers ont mené les gagnants avec une augmentation de 2,4 %, tandis que les ventes en ligne ont augmenté de 1,2 % et les détaillants de produits de santé et de soins personnels ont enregistré une augmentation de 0,9 %. Les ventes d’aliments et de boissons ont augmenté de 0,6 % et de 9,4 % sur 12 mois.

Bien que le rapport ait indiqué un consommateur en difficulté, il s’agissait de la première lecture positive depuis janvier et faisait suite à une baisse de 0,7 % en mars. Les rendements du Trésor ont augmenté à la suite du rapport, la réaction initiale se concentrant davantage sur le chiffre positif hors automobiles, bien que les contrats à terme boursiers soient restés négatifs.

Les consommateurs doivent encore faire face à un chemin difficile.

Les indications pointent vers des taux d’intérêt plus élevés à venir. En fait, le président de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré lundi à CNBC qu’il pensait qu’une hausse des taux serait plus probable que les baisses que les marchés avaient prévues avant la fin de l’année.

Les consommateurs ont accumulé des dettes plus élevées pour faire face à l’inflation élevée et persistante. La dette totale a dépassé 17 000 milliards de dollars au premier trimestre, la hausse des taux ayant fait grimper les coûts d’emprunt pour des éléments tels que les hypothèques et les cartes de crédit, selon un rapport de la Réserve fédérale de New York lundi.

« Alors que le marché du travail continue de se refroidir et que le ralentissement du resserrement monétaire agressif de la Fed se fait sentir, nous soupçonnons qu’un nouveau ralentissement nous attend », a écrit Andrew Hunter, économiste en chef adjoint chez Capital Economics.

Dans un discours mardi matin, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a noté les « coûts à long terme » de l’inflation et a souligné que la banque centrale s’est engagée à ramener l’inflation à l’objectif de 2 %.