Ventes Amazon Prime Day TV: vaut-il la peine d’acheter maintenant ou d’attendre le Black Friday?

En bout de ligne ? Ventes Prime Day sur téléviseurs Amazon Fire bon marché sont généralement excellents, mais si vous voulez un système de télévision intelligent différent, ou si vous magasinez pour un modèle à prix moyen ou haut de gamme, les prix pourraient être meilleurs – et vous aurez plus de choix – si vous attendez plus tard dans l’année.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, il vaut toujours la peine de prêter attention aux prix de vente sur Journée Amazon Prime. L’extravagance estivale annuelle du détaillant géant n’aura pas la grande variété de marques et de baisses de prix comme Vendredi noir ou la saison des fêtes, mais si vous ne voulez pas attendre un nouvel écran, c’est la meilleure chose à faire.

C’est parce que Les prix de la télévision suivent une tendance prévisible. Au printemps et en été, les nouveaux modèles 2022 sont introduits pour la première fois, et c’est à ce moment-là que les prix sont les plus élevés. La première grande opportunité de baisse de prix en un an est souvent le Prime Day, mais cela ne dure que quelques jours et une fois terminé, les prix de la télévision resteront relativement élevés jusqu’à la fin de l’automne, lorsque les ventes du Black Friday commenceront. Ces ventes durent généralement plus longtemps et sont réparties entre plusieurs détaillants et marques.

Si vous envisagez un nouveau téléviseur le Prime Day, voici quelques tendances à surveiller, basées sur mes années passées à examiner les téléviseurs et à suivre les ventes. Ils ne sont pas gravés dans le marbre, mais ils peuvent vous donner quelques lignes directrices.

Amazone



Les téléviseurs Amazon Fire prédomineront

Les offres Prime Day comportent souvent les propres gadgets d’Amazon, de Haut-parleurs d’écho à Sonnettes à la porteet ce groupe comprend téléviseurs intelligents qui exécutent le propre système Fire TV d’Amazon. Présent sur des marques telles que Toshiba, Insignia et Hisense, Fire TV est également disponible sur les téléviseurs de marque Amazon, y compris le Fire TV Omni et série 4 (que mon collègue Jared DiPane a repéré est réduit à seulement 100 $ pour le modèle de 50 pouces). Tous pourraient recevoir des rabais importants le Prime Day.

Les ventes de Prime Day TV comprendront probablement également quelques écrans de télévision non Fire. Les téléviseurs Samsung, LG, Sony et TCL pourraient bénéficier de remises, mais elles ne seront probablement pas aussi élevées que celles proposées sur les téléviseurs Fire. En effet, Amazon a tendance à privilégier ses propres produits, en particulier ceux qui s’adressent à son propre écosystème. Cela dit, de nombreux téléviseurs compatibles intègrent la voix Alexa, y compris la plupart des téléviseurs Samsung et LG, et presque tous les téléviseurs intelligents exécutent le Première vidéo application.

Attendez-vous à beaucoup de téléviseurs plus petits et moins chers

Si vous êtes à la recherche d’un modèle haute performance tel qu’un Téléviseur OLEDou même un écran LCD à prix moyen avec quelques cloches et sifflets supplémentaires comme prise en charge des jeux sur console de nouvelle génération ou gradation locale complète, ne retenez pas votre souffle. Ces fonctionnalités sont largement absentes sur les modèles Fire TV (à une exception près) et les téléviseurs non Fire en vente pendant les jours de grande écoute sont souvent relativement d’entrée de gamme également. Bien sûr, vous pourriez voir quelques exceptions, en particulier sur les téléviseurs 2021 pour effacer l’inventaire, mais les téléviseurs plus petits et moins chers sont la règle.

Vérifiez également Best Buy, Walmart, Target et d’autres détaillants

Les concurrents d’Amazon organisent également des ventes autour de Prime Day pour profiter du buzz. Beaucoup d’entre eux proposent également des offres TV, et comme ils n’ont pas de hache Fire TV à moudre, ils proposent souvent une plus grande variété de marques, de tailles et d’ensembles de fonctionnalités.

L’inflation est un joker en 2022

Tarifs télévision a augmenté pour la première fois en près d’une décennie l’année dernière et c’était avant le pic actuel de inflation. Cela ne signifie pas que vous ne trouverez pas d’offres et de réductions sur les téléviseurs pendant le Prime Day et le Black Friday, mais cela pourrait signifier que les prix sont un peu plus élevés que par le passé. Si vous ne trouvez pas une offre que vous aimez sur un téléviseur Prime Day, cela pourrait valoir la peine d’attendre ces ventes plus tard dans l’année pour appuyer sur la gâchette.