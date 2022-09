La Child Welfare Guild organise sa vente d’automne semestrielle Trash to Treasure de 9 h à 18 h le mercredi 21 septembre et de 9 h à 13 h le jeudi 22 septembre au Ottawa VFW Post au 1501, rue La Salle.

Les articles en vente comprennent des jouets, des livres, des articles ménagers, des vêtements et d’autres articles dont tous les profits seront versés à des organismes pour enfants de la communauté d’Ottawa.

La Guilde du bien-être de l’enfance a vu le jour en tant qu’organisme de bienfaisance à Ottawa en 1932, lorsqu’elle a commencé à recueillir et à donner des articles de première nécessité à la pouponnière de l’hôpital Ryburn King. Les organisations desservies comprennent le YMCA d’Ottawa, Opportunity School, Camp Tuckabatchee, ADV/SAS, Feed His Children et Under His Wings.

La Guilde parraine également un programme de tutorat pour les enfants des écoles primaires d’Ottawa et fait don de vêtements aux écoles secondaires Central, Shepherd et Ottawa.