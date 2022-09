Vente sur tout le site Mixbook : jusqu’à 50 % de réduction sur tout le site et 10 % supplémentaires sur certains articles

Mixbook est l’un de nos services de livre photo préférés et en ce moment c’est encore plus abordable que d’habitude. La société organise une vente flash sur tout le site qui offre des réductions allant jusqu’à 50% sur tout ce qu’elle vend, et pour rendre l’offre encore meilleure, vous pouvez économiser 10% supplémentaires sur certains articles avec le code promo FAM22. La réduction ne dure que jusqu’au 26 septembre, vous n’avez donc pas beaucoup de temps pour personnaliser le livre photo parfait ou créer des cartes postales pour votre famille. Toutes les commandes de 59 $ ou plus bénéficieront également de la livraison gratuite.

Mixbook est assez facile à utiliser : vous commencez par organiser vos images sur le site Web après les avoir téléchargées depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre plateforme de réseaux sociaux, y compris Facebook ou Instagram. À partir de là, vous pouvez choisir l’un des thèmes minimalistes de Mixbook ou créer quelque chose qui convient à votre style créatif.

Shelby Brown de CNET a trouvé que ce service de livre photo était le plus convivial des nombreux qu’elle a testés. Il vous permet de prévisualiser votre travail au fur et à mesure pour vous assurer qu’il ressemble exactement à ce que vous voulez avant de tout finaliser. Il existe des tonnes d’options intéressantes et beaucoup d’entre elles font d’excellents cadeaux. Assurez-vous de personnaliser les choses comme vous le souhaitez et de passer vos commandes avant l’expiration des remises.