Vente rapide? L’ex-Lewis Hamilton F1 McLaren pourrait atteindre 7 millions de dollars

Une McLaren de Formule 1 victorieuse pilotée par Lewis Hamilton en 2010 sera mise aux enchères lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet, comme elle effectue des tours du circuit de Silverstone.

Le MP4-25A propulsé par Mercedes portera un prix estimé de 5 à 7 millions de dollars.

Hamilton, sept fois champion du monde, maintenant chez Mercedes, est le pilote le plus titré de Formule 1 de tous les temps avec un record de 100 pole positions et 98 victoires.

Le Britannique de 36 ans peut ajouter à ce décompte à Monaco ce week-end.

« C’est une opportunité incroyable d’avoir un morceau de son histoire », a déclaré à Reuters, mardi, Felix Archer, un spécialiste automobile pour les commissaires-priseurs et partenaires de Formule 1 RM Sotheby’s.

«C’est la première fois qu’un vainqueur de la course Lewis Hamilton est offert publiquement.»

La voiture, vendue par un collectionneur privé anonyme mais pas par Hamilton ou McLaren, a remporté le Grand Prix de Turquie après la collision des Red Bulls de Mark Webber et Sebastian Vettel alors qu’ils menaient un doublé.

Hamilton l’a conduit en quatre courses cette année-là, son coéquipier champion du monde 2009 Jenson Button en cinq et il a réalisé trois podiums et un tour le plus rapide.

« C’est d’une époque où les moteurs hurlaient encore des V8 et il sera conduit sur la piste avec colère », a déclaré Archer.

«Il plaira à quelqu’un qui le veut comme objet de collection ou qui veut littéralement conduire et s’asseoir là où Lewis et Jenson se sont assis et le battre sur la piste.

«Si quelqu’un était prêt à payer plus d’un million de livres sterling pour les entraîneurs de Kanye West, je pense qu’il y a quelqu’un pour une voiture de Formule 1 de Lewis Hamilton. C’est une véritable œuvre d’art, une pièce d’histoire. «

McLaren Heritage dirigera la voiture pour l’acheteur, avec environ huit personnes et plusieurs jours de préparation nécessaires pour la faire fonctionner. Les pneus Bridgestone d’origine ont été remplacés par du caoutchouc Avon.

Archer a déclaré que l’évaluation le plaçait dans le domaine des voitures conduites par le septuple champion du monde allemand Michael Schumacher et le regretté Brésilien Ayrton Senna.

Une Ferrari F1 de 2002 pilotée par Schumacher a été vendue 6,65 millions de dollars à Abu Dhabi en 2019.

« Cet événement très spécial nous verra en fait vendre aux enchères une voiture de F1, alors qu’elle circule sur un circuit de F1 », a déclaré Kate Beavan, directrice de l’hospitalité de Formule Un. « C’est une étape incroyable pour vendre cette voiture emblématique. »

Le pilote n’a pas encore été nommé mais ce ne sera personne de l’intérieur du paddock F1 en raison des précautions COVID-19 les obligeant à opérer dans une « bulle ».

