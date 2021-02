Vente flash de 24 heures! Économisez 20% sur le OK! Beauty Edit Taster Box et obtenez 40 £ de produits pour seulement 20,80 £

Le soleil brille, il y a enfin de la lumière au bout du tunnel de verrouillage, alors quel meilleur moment pour se faire plaisir avec notre vente flash de coffrets beauté?

Pour aujourd’hui UNIQUEMENT, nous offrons 20% de réduction sur notre bien-être OK! Beauty Edit box, sans aucun engagement requis.

Vous recevrez une boîte remplie de friandises «me-time» d’une valeur de plus de 40 £ pour seulement 20,80 £, directement à votre porte avec frais de port et d’emballage gratuits. Pas d’inscription, pas d’abonnement, juste choyer.

Obtenez votre OK! Beauty Edit boîte de vente flash ici, pour aujourd’hui seulement, en utilisant le code TREAT20

Normalement, notre option Taster sans abonnement coûte 26 £, mais aujourd’hui, vous l’obtiendrez moins cher, et ce mois-ci, nous avons également ajouté quelques petits boosters bonus.

Dans votre boîte, vous trouverez six produits de beauté «soyez bon envers vous-même» de certaines de nos marques de beauté préférées, notamment Aromatherapy Associates, L’Occitane, Yardley London, Grow Gorgeous et Beauty Kitchen.

En guise de gâterie supplémentaire, votre boîte comprendra également un bon pour une copie gratuite de OK! Magazine, parfait pour se détendre.

Vous trouverez également un bon de réduction de 15% sur For Love n Luxe et sa belle gamme de masques en soie, masques de sommeil et taies d’oreiller, tous fabriqués à 100% en soie de mûrier.

Notre directrice beauté Lynne Hyland vous présente tous les produits de beauté brillants que vous recevrez dans votre boîte de vente flash.

Masque hydratant à fixation rapide à l’huile d’abyssin de Beauty Kitchen (taille réelle de 60 ml)







(Image: Megan Bramley / OK)



Lynne dit: «Que vous ayez cinq minutes ou une heure à perdre, ce masque luxueux vous fera briller. Rempli d’huile d’abyssin nourrissante, il laissera votre peau radieuse, lisse et rosée en un éclair.

Grow Gorgeous Intense Thickening Hair and Scalp Mask (format voyage 30 ml)







(Image: Megan Bramley / OK)



Lynne dit: «Ce traitement épaississant intelligent utilise des peptides de pois pour augmenter le volume et de la caféine pour réveiller vos racines. Il contient également des lipides d’avoine, du beurre de karité et de l’huile de noix de coco pour prendre soin de votre cuir chevelu et laisser vos cheveux super doux et brillants.

Aromatherapy Associates Morning Bath & Shower Oil (format voyage 9 ml)







(Image: Megan Bramley / OK)



Lynne déclare: «Ce nettoyant pour la douche qui rehausse l’humeur est un excellent début de matinée. Avec son joyeux mélange d’huiles essentielles de baies de genièvre, de néroli et de pamplemousse, il vous fera vous sentir ensoleillé, quel que soit le temps.

Yardley London Flowerful Collection (x5 mini EDT)

Lynne déclare: «Le kit découverte de Yardley est le moyen idéal pour profiter de la tendance florale moderne. Avec des minis de rose opulente, de pivoine exquise, d’iris élégant, de gardénia luxueux et de mimosa décadent, votre garde-robe parfumée sera instantanément mise à jour pour le printemps.

Éponge Konjac Beauty Kitchen (taille réelle)







(Image: Megan Bramley / OK)



Lynne dit: «Si vous voulez une peau lisse et éclatante, vous avez besoin de cette fantastique éponge de konjac dans votre régime. Cette beauté entièrement naturelle polira doucement votre teint pour le laisser magnifiquement radieux. »

Crème pour les pieds au beurre de karité L’Occitane (format voyage 10 ml)







(Image: Megan Bramley / OK)



Lynne déclare: «Mettez du ressort dans votre démarche avec cet protège-pieds emblématique, apprécié pour ses bienfaits apaisants et adoucissants immédiats. Avec la promesse des plaisirs estivaux à venir, qui ne veut pas remettre ses pieds en sandale? »

Notre offre de vente flash Taster Box vous apportera toutes ces friandises sans aucun engagement, mais nous avons également des options d’abonnement fantastiques avec des économies encore plus importantes.

Vous pouvez consulter tous nos forfaits ici, ce qui vous apportera un OK mensuel! Beauty Edit box pour seulement 16,50 £ *, frais de port et emballage compris.

C’est juste une autre chose à espérer en 2021!

* lorsque vous vous inscrivez à un abonnement de six mois