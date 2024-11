Vente finalisée des dernières parcelles de Fort Trumbull appartenant à la ville au promoteur

3 novembre—NEW LONDRES — Une société de développement de New Haven a officiellement acheté mercredi les dernières parcelles de terrain appartenant à la ville sur la péninsule de Fort Trumbull et prévoit de commencer à construire le premier des deux complexes d’habitation sur la propriété l’année prochaine.

La Renaissance City Development Association (RCDA), la branche de développement de la ville, a négocié un accord en 2023 qui prévoyait la vente de 6,28 acres répartis en trois parcelles à RJ Development + Advisors, LLC pour 500 000 $.

RJ Development, qui a construit The Beam, un complexe d’appartements de 203 unités sur Howard Street, a proposé la construction de deux complexes d’appartements de 250 unités sur les rues Nameaug et Walbach, ainsi que la construction d’un parking de 1 200 places au 26 East St.

Les deux projets d’appartements nécessitent une combinaison de studios au tarif du marché et d’unités d’une ou deux chambres avec un parking sur place. Le garage proposé de six étages sur East Street devrait être largement utilisé par les employés des bureaux d’ingénierie d’Electric Boat à proximité.

L’accord de mercredi a été finalisé moins de deux mois après que le conseil municipal a approuvé le 16 septembre près de 6,5 millions de dollars d’allégements fiscaux sur 20 ans en faveur de RJ Development, qui couvriraient environ la moitié des 13 millions de dollars de coûts de pré-construction estimés. En échange, la ville recevra environ 18 millions de dollars en recettes fiscales pendant la durée de l’accord.

« Il n’y a plus d’inventaire à Fort Trumbull », a déclaré le maire Michael Passero.

Des progrès après une prise de terre controversée

À la fin des années 1990, la région de Fort Trumbull a été débarrassée de ses habitations et de ses entreprises dans le cadre d’un plan élaboré par la ville et la New London Development Corp., le prédécesseur de la RCDA, pour aider à relancer le développement économique en association avec la construction de l’usine Pfizer. siège de la recherche.

Une lutte acharnée s’en est suivie, au cours de laquelle une poignée de propriétaires refusant de vendre leurs terres, a conduit à l’affaire historique de la Cour suprême des États-Unis en 2005, Kelo c. New London. Le tribunal s’est prononcé en faveur de New London et de son utilisation d’un domaine éminent pour saisir les propriétés à des fins de développement privé.

À l’exception de la construction des installations de Pfizer, désormais occupées par Electric Boat, et du parc d’État de Fort Trumbull, le reste de la péninsule est resté sous-développé pendant des décennies, la zone étant envahie par la végétation et dépourvue d’activité.

Les pourparlers avec les promoteurs intéressés par les terrains de Fort Trumbull ont progressé sporadiquement dans les années qui ont suivi la décision, mais n’ont pris un véritable élan qu’en 2022 avec l’achat de 4 acres par la société Optimus Construction Management pour 750 000 $.

L’entreprise du Massachusetts, spécialisée dans la construction et l’exploitation de résidences pour personnes âgées, prévoyait de construire 104 appartements et un hôtel avec des suites pour séjours prolongés sur le site.

