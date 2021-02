Poco a annoncé des baisses de prix temporaires sur ses smartphones pour célébrer son premier anniversaire en Inde en tant que marque indépendante. Le fabricant chinois de smartphones est devenu une marque indépendante en Inde en février 2020 avec le lancement de Poco X2. Notamment, la marque de téléphones utilise toujours le skin personnalisé MIUI de Xiaomi en plus du système d’exploitation Android pour ses téléphones. Poco avait annoncé que le Poco M2 et le Poco C3 avaient atteint le million de ventes en Inde, respectivement, quelques mois seulement après le lancement.

La baisse de prix temporaire s’applique aux smartphones Poco vendus au détail sur Flipkart. Les smartphones comme Poco X3, Poco M2 Pro, Poco M2 et Poco C3 bénéficient d’une réduction de prix temporaire allant jusqu’à Rs 2000. De plus, la vente d’anniversaire de Poco durera jusqu’au 7 février. Les utilisateurs de Flipkart peuvent également profiter de 5% de remise supplémentaire avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank ou de 10% de réduction avec la carte de débit Bank of Baroda Master. Les téléphones Poco sont également disponibles sur Flipkart avec une offre d’échange.

Lors de la vente d’anniversaire de Poco sur Flipkart, le Poco X3 obtient une réduction de prix de Rs 2000. Le smartphone est disponible à l’achat pour Rs 14999 pour la variante de stockage de base 6 Go de RAM + 64 Go, tandis que les 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go sont disponibles respectivement à Rs 15999 et Rs 17999. Le Poco X3 dispose d’un écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution Full-HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est livré avec un appareil photo principal de 64 mégapixels. Le Poco M2 Pro obtient une réduction de prix de Rs 1000 pour les trois variantes et commence maintenant à Rs 11999 pour la variante de base 4 Go + 64 Go et passe à Rs 14999 pour la variante 6 + 128 Go. Les caractéristiques notables du Poco M2 Pro incluent un écran Full-HD + de 6,67 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, un vivaneau principal de 48 mégapixels et une batterie de 5000 mAh.

Le budget Poco C3 obtient une réduction de prix de Rs 500 et est maintenant disponible pour Rs 7 999 pour le 4 Go + 64 Go. La variante 3 + 32 Go est disponible pour 7 499 Rs. Il contient le chipset MediaTek Helio G35, un écran HD + dot notch de 6,53 pouces et une caméra principale de 13 mégapixels à l’arrière. Le Poco M2 vanille se vend à 9499 Rs pour le modèle 6 Go + 64 Go, tandis que l’option 128 Go coûte 10 499 Rs.