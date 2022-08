VENTE D’ÉTÉ OUKITEL : WP19 LE PLUS GRAND TÉLÉPHONE ROBUSTE À BATTERIE AU MONDE VENDU À 71 % DE RÉDUCTION

La célèbre marque de smartphones OUKITEL a lancé en juin WP19, le plus grand téléphone à batterie au monde, qui a gagné en popularité et a battu le record de vente de téléphones robustes sur AliExpress lors de sa première mondiale. Grâce à la faveur et au soutien écrasants de nos fans, OUKITEL annonce aujourd’hui que WP19, ce smartphone le plus en vogue, sera en promotion et offrira une réduction massive allant jusqu’à 71 % du 22 au 26 août PST sur AliExpress. De plus, avec un coupon supplémentaire de 9 USD, vous pouvez obtenir un téléphone robuste WP19 au prix de 280,99 USD seulement.

Monstre le plus puissant de 21 000 mAh avec caméra de vision nocturne

Le téléphone robuste WP19 est équipé de 21 000 mAh, la plus grande batterie au monde, qui est le meilleur choix pour vos aventures en plein air. Ce smartphone longue durée peut supporter 7 jours d’utilisation quotidienne. Il est également livré avec une recharge rapide de 33 W, qui ne prend que 3 heures pour charger de 0 à 80 %. Le puissant WP19 est également une banque d’alimentation portable puisque sa fonction OTG pourrait vous permettre de recharger vos autres appareils.

Les caméras haut de gamme sont une autre caractéristique remarquable. L’appareil photo principal SAMSUNG S5K 64MP, l’appareil photo de vision nocturne SONY IMX350 20MP et l’appareil photo macro 2MP vous permettent de prendre des photos professionnelles, même en en prenant une belle avec clarté le soir. Avec l’aide des 4 émetteurs IR intégrés, vous pouvez facilement découvrir la menace potentielle dans l’obscurité.

Affichage massif et fonctionnalités plus durables

Il s’agit d’un téléphone à écran FHD + de 6,79 pouces avec 397 pixels par pouce (PPI) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est le dernier système Android 12. WP19 fonctionne incroyablement bien dans le fonctionnement de plusieurs applications et dans les jeux grâce au processeur MediaTek Helio G95 avec 8 Go de RAM et 256 Go de ROM. Outre ces caractéristiques mortelles, la robustesse industrielle avec la certification IP68 & IP69K & MIL-STD-810H lui permet de supporter n’importe quel environnement difficile. WP19 est également livré avec une empreinte digitale et une identification faciale, NFC Google Pay, une clé personnalisée, etc.