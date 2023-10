il y a 52 minutes

Légende, Alex Karp est directeur général et co-fondateur de Palantir

Toute vente de données NHS collectées dans le cadre d’un contrat de 500 millions de livres sterling serait une décision du gouvernement, a déclaré le chef d’une entreprise technologique américaine à la BBC.

Alex Karp a déclaré que sa société Palantir n’aurait pas accès aux données étant donné la manière dont son produit a été configuré.

Palantir cherche à remporter un contrat pour fournir un logiciel d’IA permettant de rassembler les données du NHS afin d’améliorer les services.

La secrétaire à la Science, Michelle Donelan, a déclaré que les données privées des personnes de la BBC ne seraient pas vendues sans leur consentement.

S’adressant à l’émission Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC, M. Karp a affirmé que les données des patients seraient en sécurité si Palantir remportait le contrat pour le projet plateforme de données fédérée.

“Nous sommes la seule entreprise de notre taille et de notre envergure qui n’achète pas, ne vend pas vos données et ne les transfère pas à une autre entreprise”, a-t-il déclaré.

“Ces données appartiennent au gouvernement du Royaume-Uni.”

M. Karp a ajouté : “La façon dont notre produit est configuré. Je n’ai pas accès à vos données. Notre produit ne vous permet pas de le faire.”

On lui a demandé si les données pourraient être vendues à l’avenir. M. Karp a répondu : “Par le gouvernement britannique, pas par moi. Je n’ai pas la capacité de le faire.”

Répondant aux commentaires de M. Karp, Mme Donelan a déclaré dans la même émission : « Notre objectif n’est pas de porter atteinte à la vie privée ou aux droits des gens.

“Nous n’allons pas commencer à vendre les données privées des gens, bien sûr, pas sans leur consentement”, a-t-elle déclaré.

“Ce dont nous parlons ici, c’est de nous permettre d’utiliser les données du NHS pour lutter contre certaines des plus grandes maladies auxquelles les gens sont confrontés afin qu’ils puissent vivre une vie plus saine, plus longue et plus heureuse.”

Le secrétaire fantôme du Labour à la Santé, Wes Streeting, a déclaré : « Le parti travailliste est tout à fait clair : nous ne vendrons pas les données des patients du NHS.

“Rishi Sunak doit aujourd’hui publier une déclaration claire selon laquelle les données des patients du NHS ne seront pas vendues à des entreprises privées.”

Palantir a été critiqué par certains pour la façon dont il a pris pied dans le service de santé britannique, après avoir facturé au NHS seulement 1 £ en 2020 pour développer son magasin de données Covid.

Mais M. Karp a défendu la tactique de l’entreprise, affirmant qu’il utilisait cette stratégie car il estimait que la plupart des logiciels ne fonctionnaient pas.

“Cela nous place dans une position avantageuse car tous ceux qui ne l’aiment pas, dans l’ensemble, ne croient pas que leur produit fonctionne, sinon ils feraient la même chose”, a-t-il déclaré.

M. Karp a ajouté que le logiciel Covid a sauvé « des milliers et des milliers de vies » pendant la pandémie.

Sommet sur l’IA

Ces commentaires interviennent à l’approche d’un grand sommet britannique sur l’intelligence artificielle la semaine prochaine.

Le gouvernement organise l’événement, destiné aux leaders technologiques, aux universitaires et aux dirigeants politiques, à Bletchley Park, la maison de campagne du Buckinghamshire qui était autrefois le quartier général top-secret des décrypteurs de la Seconde Guerre mondiale.

L’ordre du jour se concentrera sur les menaces futures spécifiques posées par cette technologie en évolution rapide.

Le Royaume-Uni a suggéré de créer un organisme de surveillance mondial de l’IA pour suivre les évolutions.

M. Karp a déclaré que le sommet « positionne le Royaume-Uni comme leader en Europe ».

Rishi Sunak a invité la Chine au sommet, mais cette décision a été critiquée à un moment de relations tendues avec ce pays.

M. Karp a déclaré : “Je crois que nous sommes dans une course aux armements et que le monde se fracture et si j’avais pris la décision d’inviter des pays adversaires, je ne l’aurais pas fait.”

L’essor de l’IA a suscité des inquiétudes chez certains quant au nombre d’emplois qu’elle pourrait remplacer.

Mais M. Karp a déclaré que l’IA “peut en fait être l’amie du travailleur moyen”, ajoutant : “Si elle est correctement adoptée, vous aurez plus d’emplois”.

Mme Donelan a déclaré que l’IA allait “sans aucun doute changer le marché du travail, comme toutes les technologies le font”.

Cependant, a-t-elle ajouté, cela avait également la capacité de changer notre façon de travailler, en réduisant une partie de l’administration et de la bureaucratie.