Vente de téléviseurs Samsung : Économisez jusqu’à 800 $ sur certains modèles chez Best Buy

Samsung a réalisé certaines des meilleurs téléviseurs depuis longtemps maintenant, donc chaque fois que le prix de ses téléviseurs est réduit, cela vaut la peine d’être remarqué. Que vous recherchiez un ensemble de 43 pouces de bonne taille ou un énorme monstre 8K de 85 pouces, Samsung offre quelque chose pour tout le monde.

À l’heure actuelle, Best Buy propose une vente qui vous permettra d’économiser jusqu’à 700 $ sur certains téléviseurs Samsung. C’est le moment idéal pour acheter un nouveau téléviseur 4K ou même 8K, si vous le souhaitez.

Il existe de nombreux modèles différents parmi lesquels choisir dans cette vente Samsung, il vaut donc la peine de parcourir et de trouver la meilleure affaire. Pendant la sauvegarde semble incroyable, le prix est toujours de 2 800 $ – pas exactement dans la fourchette de prix budgétaire.

j’aime vraiment le , ce qui porte le prix à 800 $ tout en offrant d’excellents visuels et toute l’intelligence que vous pourriez souhaiter dans un téléviseur. Dans sa revue Q60A, Geoff Morrison de CNET a aimé le design élégant du téléviseur et son excellente télécommande. Il a trouvé qu’il était plus lumineux que les téléviseurs moins chers et offrait de superbes couleurs avec HDR.

Si vous voulez vraiment quelque chose d’unique, le Samsung Sero est également disponible avec une économie de 400 $. Sa plate-forme motorisée vous permet de faire pivoter le téléviseur afin qu’il puisse être visualisé en mode portrait afin qu’il soit plus facile de regarder des choses comme YouTube Shorts ou TikTok, ainsi que le mode paysage traditionnel pour les films et les émissions. Il est disponible pour et c’est quelque chose qu’aucun de vos amis n’est susceptible d’avoir.