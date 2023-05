Vente de plantes Master Gardener samedi – Shaw Local

Construisez vos jardins et obtenez des conseils gratuits lors de la vente annuelle de plantes du maître jardinier du comté de Kendall de 9 h à 14 h le samedi 20 mai au bureau d’extension de l’Université de l’Illinois à Yorkville.

Des bénévoles maîtres jardiniers locaux ont planté des centaines de plantes indigènes et de semis de légumes pour l’événement, dont 15 variétés de tomates et neuf poivrons, allant du doux au doux au piquant. De plus, des maîtres jardiniers seront sur place pour répondre aux questions de jardinage.

Les paiements de vente de plantes peuvent être effectués par crédit ou en espèces, et les recettes soutiennent le programme Kendall County Master Gardener et des projets communautaires. La vente aura lieu au bureau d’extension du comté de Kendall, 7775B Route 47, Yorkville, à environ 1,6 km au sud de la route 71. Trouvez les détails et une liste des plantes prévues sur go.illinois.edu/KendallMGPlantSale.

Pour toute question, appelez le bureau au 630-553-5823 ou envoyez un e-mail à [email protected] Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer, contactez le coordinateur de l’événement. Les demandes précoces sont fortement encouragées afin de laisser suffisamment de temps pour répondre aux besoins d’accès.