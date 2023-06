Vente de Man United : les investisseurs minoritaires toujours dans la course – sources

Un certain nombre d’investisseurs minoritaires potentiels attendent toujours de savoir si leurs offres d’achat à Manchester United ont abouti, ont déclaré des sources à ESPN, alors que les propriétaires de la famille Glazer continuent d’évaluer les offres pour une vente complète du club.

Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe et l’homme d’affaires qatari Sheikh Jassim ont fait des offres publiques pour reprendre Old Trafford et attendent une décision du groupe Glazers and Raine, la banque qui gère le processus en leur nom.

Mais une foule d’entreprises d’investissement restent également en lice, avec des offres d’achat d’une participation minoritaire sur la table.

Les Glazers ont annoncé en novembre qu’ils exploreraient des « alternatives stratégiques », qui pourraient inclure une vente complète ou un investissement.

Si les Glazers décidaient de garder le contrôle à United, des sources ont déclaré à ESPN qu’ils auraient besoin de lever des capitaux importants pour commencer le réaménagement d’Old Trafford et apporter des améliorations au complexe d’entraînement Carrington du club.

La société d’investissement américaine Carlyle, le fonds spéculatif américain Elliott Management, le groupe d’investissement américain Ares Management Corporation et la société d’investissement mondiale américaine Sixth Street font partie des groupes qui ont fait des offres d’achat d’une participation minoritaire.

L’offre publique d’achat faite par Ratcliffe et INEOS, sa société chimique, porte sur la majorité des actions du club tout en permettant aux coprésidents Joel et Avram Glazer de conserver une participation minoritaire.

L’offre de Sheikh Jassim concerne 100% du club, avec la promesse d’effacer toutes les dettes et de fournir des investissements pour l’équipe de joueurs et les infrastructures.

Des sources ont déclaré à ESPN que les parties intéressées espéraient des éclaircissements sur la situation des Glazers et Raine cette semaine.