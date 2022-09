Vente de livres usagés au Kelowna Curling Club – Kelowna Capital News

C’est le rêve d’un amateur de livres.

Le club de curling de Kelowna regorge de livres, de casse-tête, de films et plus encore, tous disponibles à l’achat et la plupart ne coûtant qu’un dollar ou deux.

La vente de livres est organisée par le groupe de bénévoles Friends of the Library et les profits sont versés aux bibliothèques régionales d’Okanagan.

La bénévole Dorothy Margerison a déclaré : « Nous donnons également un peu plus aux sections locales : Kelowna, Rutland et Mission.

Margerison a déclaré qu’ils avaient un énorme arriéré de livres pour ne pas avoir organisé de ventes pendant la pandémie, et à mesure que les boîtes se vidaient, ils sortaient simplement plus d’articles à vendre.

Les fonds soutiennent des choses comme des programmes de lecture d’été avec des prix et de l’artisanat.

“Nous finançons des conférenciers, nous avons fait des spectacles de marionnettes, toutes sortes de choses supplémentaires que les bibliothèques n’ont peut-être pas dans leur budget.”

La vente de livres a commencé le 19 septembre, mais les personnes intéressées ont tout le temps de venir.

La vente se poursuit jusqu’à 20 h ce soir (20 septembre) et se déroule le 21 septembre de 9 h à 20 h.

