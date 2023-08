VENTE DE LIENS D’ENTREPÔT – Mario’s Towing Ltd.

VENTE DE LIENS D’ENTREPÔT

Particuliers ou entreprises répertoriés ci-dessous, veuillez noter que Mario’s Towing Ltd., 3015 Sexsmith Rd., Kelowna BC, revendique un privilège en vertu de la WAREHOUSEMAN’S LIEN ACT RSBC 1979 CA427 et de ses modifications, sur vos véhicules répertoriés ci-dessous. Si le montant dû n’est pas payé plus tôt, les véhicules ci-dessous seront vendus à compter du 1er septembre 2023 pour récupérer le montant dû, plus le coût de vente.

Coopérateurs Assurance

2017 F350

NIV 1FT8W3BT2HED97171

Montant dû 7 123,35 $

0974083 BCLTD.

2020 Chevrolet 1500 NIV 1GCPYFEL7LZ375168

Montant dû 11 088,49 $

Lonnie Schlenker

Toyota Rav4 2017

NIV 2T3BFREVXHW623682

Montant dû 5 807,04 $

Paul Panegyuk/TD Auto

2014 Nissan Rogue NIV 5N1AT2MV6EC818153

Montant dû 4 539,15 $

Megan De Goede

2006 Ram 3500

NIV 3D7LX38C46G151118

Montant dû 6 539,69 $

Jade Graham

2010 Ram 1500

NIV 1D7RV1CT2AS188987

Montant dû 8 207,12 $

Christophe Wirick

2003 Chevrolet 2500 NIV 1GCHK23173F204244

Montant dû 5 232,73 $