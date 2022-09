Vente de la fête du travail de GlassesUSA : obtenez 60 % de réduction sur une paire de lunettes ou de lunettes de soleil maintenant

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire de lunettes de vue ou de contacts, il y a beaucoup d’offres à faire car la plupart des sites de lunettes en ligne proposent Soldes de la fête du travail Cette fin de semaine. l’un des détaillants de notre liste des meilleurs endroits pour acheter des lunettes en lignepropose des offres intéressantes 5 septembre – et certains jusqu’au 20 septembre – qui sont un peu plus doux que les offres qu’il propose habituellement. (Oui, les sites de lunettes en ligne annoncent constamment des remises et GlassesUSA a eu ventes “spéciales” similaires dans le passé.)

Dans le cadre de la vente, vous pouvez obtenir des lunettes de vue pour moins de 40 $ avec des lentilles de base, mais si vous optez pour certaines des mises à niveau de lentilles, votre total est poussé jusqu’à environ 70 $ à 120 $. Des exclusions s’appliquent et vous devez saisir les codes indiqués ci-dessous lors du paiement.

60 % de réduction sur les montures de lunettes de soleil et de lunettes avec des verres RX de base. Utiliser le code : États-Unis60 (exclut les articles premium, étiquetés en solde, les lentilles de contact et les montures pour enfants). Livraison gratuite incluse. Expire le 5 septembre.

(exclut les articles premium, étiquetés en solde, les lentilles de contact et les montures pour enfants). Livraison gratuite incluse. Expire le 5 septembre. Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement pour les lunettes et les lunettes de soleil. Utiliser le code : SANS BOGO . Un cadre premium peut être inclus dans l’achat. La paire de moindre valeur est gratuite. Exclut les lentilles de contact et les lunettes pour enfants. Livraison gratuite incluse. Expire le 20 septembre.

. Un cadre premium peut être inclus dans l’achat. La paire de moindre valeur est gratuite. Exclut les lentilles de contact et les lunettes pour enfants. Livraison gratuite incluse. Expire le 20 septembre. 40 % de réduction sur les montures de créateurs pour lunettes de soleil et de vue (Gucci, Prada, Versace, etc.). Utiliser le code : CONCEPTEUR40 (exclut les montures Ray-Ban, Oakley, Persol, Wiley X, Costa Del Mar, Komono et enfants). Livraison gratuite incluse. Expire le 20 septembre.

(exclut les montures Ray-Ban, Oakley, Persol, Wiley X, Costa Del Mar, Komono et enfants). Livraison gratuite incluse. Expire le 20 septembre. 25 % de réduction sur les lentilles de contact, y compris Dailies, Air Optix, Acuvue et plus encore. Utiliser le code : CONTACTS25. Livraison gratuite incluse. Expire le 20 septembre.

Lire la suite: Meilleurs endroits pour acheter des lunettes en ligne