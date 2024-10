Vente de jeux Best Buy comprenant des offres sur l’Asus ROG Ally et la manette mobile de Scuf

Par exemple, Best Buy propose des offres notables sur les consoles portables Windows, comme le Allié Asus ROGqui est en vente avec une puce Z1 Extreme pour 549,99 $ (100 $ de rabais) (et encore moins cher à 499,99 $ pour les membres My Best Buy Plus et Total). C’est 50 $ de moins que son meilleur prix à ce jour, et près de la moitié du prix de son successeur, le ROG Ally X. Certes, le ROG Ally X offre des performances et une autonomie de batterie plus impressionnantes, mais le ROG Ally est toujours plus puissant que le Steam de Valve. Deck avec un écran plus grand de 1080p et 120 Hz. Alternativement, le Lenovo Légion Go est également en vente pour 599,99 $ (150 $ de rabais) avec 1 To de stockage, ce qui est l’un de ses meilleurs prix à ce jour. L’ordinateur de poche n’est pas aussi rapide ni aussi léger que le ROG Ally, mais il offre un écran plus grand de 8,8 pouces à 144 Hz, ce qui lui permet de servir de tablette Windows décente. Il dispose également de contrôleurs détachables et même d’une béquille.