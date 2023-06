Vente de garage de planification de l’église de Plano les 23 et 24 juin – Shaw Local

L’Église Méthodiste Unie de Plano prévoit une vente de garage de 8 h à 17 h le vendredi 23 juin et de 8 h à midi le samedi 24 juin, dans la salle à manger en bas de l’église, 219 N. Hale St. à Plano. Les acheteurs doivent entrer par l’entrée de la rue Clark.

La communauté est invitée à donner des articles pour la vente. Les articles peuvent être apportés à l’église de 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h le lundi 19 juin et le mercredi 21 juin. Les articles doivent être neufs ou légèrement usagés et en état de marche. Les vêtements sont limités à un grand sac de vêtements (de préférence sur cintres) par famille. Les articles qui ne peuvent pas être acceptés sont les matelas, les équipements de sécurité pour bébés, les vêtements tachés et déchirés et les articles qui dégagent une odeur de rouille, de moisissure ou de moisi.

Appelez le bureau de l’église au 630-552-3700 ou Gerri au 630-306-8932 pour plus d’informations.