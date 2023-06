Vente de feu imminente, extension de Marcus Stroman, prétendant commercial

Cubs Rumours : Les joueurs savent qu’ils manquent de temps

Les Cubs sont allés 4-6 lors de leur récent road trip sur la côte ouest, ce qui serait normalement un point sur le radar d’une longue saison MLB. Pourtant, Chicago compte maintenant neuf matchs sous .500, ce qui rend d’autant plus probable que Jed Hoyer et Carter Hawkins débranchent certains éléments du noyau de cette équipe à la date limite. Marcus Stroman, pour sa part, a peut-être déjà un pied dehors.

Ce n’est pas perdu pour les joueurs. Les Cubs résident dans le NL Central, il y a donc toujours une chance qu’ils puissent renverser la vapeur au cours de la semaine prochaine et grimper au classement de la division. Pour l’instant, cependant, ils sont à 6,5 matchs derrière les Pirates, les Brewers et les Reds.

Nico Hoerner, pour sa part, comprend les implications de la date limite. Chaque match compte double d’ici à fin juillet.

« Nous disons tous les clichés sur la confiance dans le processus et la saison se déroulant sur 162 », a déclaré Hoerner, par The Athletic. « La saison est raccourcie, à bien des égards, par la date limite des échanges, comme nous l’avons vu ces dernières années. C’est significatif. Dire et faire toutes les bonnes choses, c’est bien. Mais à un certain moment, c’est une ligue de production… J’aime le ton de la façon dont les gens ont parlé la semaine dernière. Pendant longtemps, c’était : ‘Tenez bon, restez positif, ceci et cela.’ C’est tout à fait vrai, et je suis tout à fait d’accord. Mais il y a aussi un niveau de compétition juste avec votre cul.

De nombreux joueurs de la liste des Cubs ont déjà vécu cela auparavant – pas plus tard que la saison dernière, en fait. Au crédit de Hoyer, il n’a pas vendu Willson Contreras et Ian Happ, achetant plutôt des pièces plus petites et conservant certains des meilleurs talents de l’équipe. Happ reste un Cub, signé pour une prolongation à long terme plus tôt cette année.

Une autre vente de feu se profile-t-elle? Cela dépendra en grande partie des performances de l’équipe au cours du mois prochain.