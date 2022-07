Vente de crème solaire Tula: boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : Antonio Diaz/Adobe

S’il y a quelque chose que nous voulons tous réaliser cet été, c’est une peau fraîche et éclatante. Un emploi du temps chargé et un manque de sommeil peuvent nuire à notre peau. Parfois, nous pourrions utiliser une aide supplémentaire. C’est là qu’interviennent les bons soins de la peau.

Avec l’été qui bat son plein, une bonne crème solaire est une nécessité absolue. Cependant, il ne faut pas se contenter de n’importe quoi. Certains produits peuvent être collants, gras ou même liquides lors de la première application. Le gel solaire Tula est fait pour se sentir bien après l’application. Avec des probiotiques et des extraits de fruits tels que l’ananas et la papaye pour une finition hydratante, vous comprendrez pourquoi les célébrités aiment Christina Milian se sont associés à Tula pour soutenir leur amour pour leurs produits.

Cette Tula Protect + Gel éclat contient des ingrédients sains qui stimulent la peau, même pour les peaux les plus sensibles, de sorte qu’il n’obstrue pas vos pores et ne laisse pas un plâtre blanc dur sur votre visage. D’autres ingrédients actifs comprennent l’acide hydraulique et l’acide lactique, qui favorisent un effet hydratant et apaisant. Il est non comédogène et non gras, il est donc parfait pour préparer votre peau pour la prochaine étape, ou simplement pour l’appliquer lors de vos déplacements.

Pour environ 30 $, vous pouvez voir pourquoi ce produit est noté 4,6 étoiles sur 5. Un critique fier même déclaré, “Ce truc est la vraie affaire !! J’ai une peau très acnéique et ça ne m’a pas fait mal. Il continue si légèrement et il a l’air incroyable sous le fond de teint – une belle lueur subtile. Il fait également son travail de protection contre les coups de soleil. L’emballage est également magnifique. Recommande fortement!!”

Vous pouvez maintenant rehausser votre teint radieux sans utiliser d’ingrédients agressifs. La crème solaire Tula contient un FPS 30 à large spectre pour protéger votre peau des dommages causés par le soleil, de la surexposition à la lumière bleue et de la pollution extérieure. Mettez la main sur ce produit adoré des célébrités sur Amazone avant qu’il ne soit trop tard!