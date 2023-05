Vente de Chrishell Stause, 41 ans, de Sunset, époustouflante en bikini blanc alors qu’elle se baigne avant la nouvelle série

VENDRE Chrishell Stause de Sunset fait des vagues hors écran et sur – ramer avec une co-vedette dans la nouvelle série de téléréalité.

L’agent immobilier américain a retrouvé ses co-stars de Selling Sunset au sein du groupe Oppenheim à Los Angeles pour la sixième saison.

Piment Médias

Getty Images – Getty

Le mariage de Chrishell avec la chanteuse Georgia Flipo, 29 ans, ne sera pas montré à l’écran[/caption]

Dans l’émission, Chrishell, 41 ans, se disputera avec la nouvelle venue Nicole Young.

L’argument se jouera tout au long de la série – avec Chrishell divisant le groupe de femmes à cause de son aversion pour Nicole.

Le couple s’est marié plus tôt cette année après 12 mois de relation.

Chrishell a déclaré: « Je pense que c’est une question d’équilibre dans une émission comme celle-ci, de ce qu’il faut partager et de ce qu’il ne faut pas partager, et je pense qu’il est important que nous soyons ouverts et que nous mettions en lumière un amour que je pense être si beau. »

« Mais cela étant dit, il est également important de garder certaines choses pour nous. »

Chrishell, 41 ans, et G Flip, 28 ans, ont commencé à se fréquenter il y a environ un an, et ils ont gardé leur relation privée depuis.

La star de Selling Sunset a posté une vidéo sur Instagram qui comprenait plusieurs nouvelles photos de leur mariage intime.

La vidéo a été publiée pour promouvoir la nouvelle chanson de son partenaire, Be Your Man.

La chanson parle de leur relation ensemble et à quel point elle était inattendue.