Garmin fête son anniversaire et cela signifie que l’entreprise offre d’importantes remises sur une variété de produits de qualité. Bien que Garmin ait fait des vagues dans les domaines du GPS et de la technologie automobile, il s’est également étendu aux montres intelligentes et même aux vélos de fitness. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir des rabais sur jusqu’à 30 articles pour une durée limitée. De plus, toutes les commandes de plus de 25 $ sont expédiées gratuitement.

Vous pouvez économiser et obtenez-le pour seulement 200 $. La smartwatch GPS est livrée dans une lunette en acier inoxydable ardoise, un boîtier noir et un bracelet en silicone. Il est conçu pour un style de vie actif et suit toutes vos statistiques de santé jusqu’à sept jours sur une seule charge de batterie. Restez chic et élégant avec le dans une lunette en bronze foncé avec un bracelet en cuir italien pour 150 $ (économisez 50 $). Si vous voulez quelque chose de plus mince mais tout aussi bon, consultez le (économisez 30 $). Toutes ces montres disposent de fonctions de sécurité et de suivi : lorsqu’elles sont associées à un téléphone, vous pouvez envoyer des alertes d’assistance avec des emplacements en direct pour sélectionner des contacts.

Si vous souhaitez essayer la gamme d’équipements de fitness de Garmin, consultez le (économisez 400 $). À l’origine 3 200 $, le vélo est livré avec deux ventilateurs qui vous garderont au frais pendant les entraînements et il est entièrement réglable selon vos besoins spécifiques. Bien que le vélo soit silencieux, il offre une expérience de conduite immersive, qui comprend la sensation du craquement des pavés et du gravier simulés.

Des systèmes de navigation sont également en vente lors de l’événement anniversaire. est maintenant de 200 $ (économisez 70 $) et le (économisez 50 $). La société propose également la série RV pour les campeurs en vente pour 400 $ (économisez 100 $), la (économisez 100 $) et le (économisez 100 $). Pêcheurs, il y a aussi quelque chose pour vous ici. Vérifiez un sonar coulable robuste qui transformera votre tablette ou votre téléphone en détecteur de poissons, pour seulement 110 $ (économisez 20 $).