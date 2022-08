Vente d’anniversaire Best Buy : Économisez des centaines d’euros sur des écouteurs, des ordinateurs portables, des téléviseurs et plus encore

Best Buy vient de lancer sa vente d’anniversaire, et la société célèbre avec des offres intéressantes sur des articles coûteux comme les téléviseurs intelligents, les ordinateurs portables et plus encore. Tout, des tablettes aux pistolets de massage, est démarqué jusqu’au 14 août.

Avec autant de réductions disponibles, il peut être difficile de trouver les meilleures affaires. Nous avons parcouru la vente et avons mis en évidence certaines des meilleures offres actuellement disponibles. Mais il y en a beaucoup plus disponibles, alors assurez-vous de consulter le chez Best Buy pour encore plus d’économies.

David Carnoy/CNET Élégant et élégant, Beats est l’une des marques d’écouteurs les plus populaires sur le marché. Et heureusement, ces écouteurs supra-auriculaires Studio 3 offrent beaucoup de substance avec leur look flashy. Ils sont équipés de la puce W1 d’Apple, ce qui signifie qu’ils se couplent de manière transparente avec les appareils Apple et sont compatibles avec l’assistant vocal Siri. Ils disposent de capacités de suppression active du bruit qui peuvent être désactivées pour aider à préserver la batterie, la prolongeant jusqu’à 40 heures en mode basse consommation. Ils calibrent également votre audio en temps réel pour une expérience d’écoute haut de gamme. Lisez notre avis sur le Beats Studio3 Wireless.

Microsoft Le Surface Laptop 4 est idéal pour diffuser des films, jouer avec des amis et passer des appels vidéo tout en étant de taille portable. Il dispose également d’une vidéo HD et de micros de studio pour vous assurer d’être parfaitement clair, où que vous soyez. De plus, les haut-parleurs prennent en charge le son Dolby Atmos. Ce modèle particulier dispose de 256 Go de stockage sur un disque SSD et de 16 Go de mémoire, ce qui est suffisant pour alimenter toutes vos tâches informatiques quotidiennes et vos besoins de divertissement, ainsi que le multitâche intense, le montage vidéo, les jeux et autres projets. Cet ordinateur portable est équipé de Windows 11, le dernier système d’exploitation Windows. Et avec une charge rapide, vous pouvez obtenir jusqu’à 80 % en une heure, ce qui vous donne plus de flexibilité pour rester connecté et productif, où que vous soyez. Lisez notre avis sur le Microsoft Surface Laptop 4.

Google Les thermostats intelligents sont incroyablement utiles et peuvent vous aider à économiser de l’argent sur votre facture de chauffage et de climatisation. Sa mise en place ne demande pas beaucoup d’expérience. Cependant, si vous n’êtes pas à l’aise de couper l’alimentation et de remplacer votre thermostat existant, vous voudrez contacter un professionnel pour l’installer. Une fois que vous l’avez configuré, vous pouvez régler la température de n’importe où et la programmer. Lisez notre avis sur le thermostat Nest (2020).

Offres sur les ordinateurs portables



Offres télé

Offres tablettes et liseuses

Offres sur les vêtements

Offres de remise en forme

Autres offres technologiques