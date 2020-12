Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Attention procrastinateurs, vous pouvez toujours conclure des offres de vacances importantes sur toutes vos marques préférées: consultez le Nordstrom Rack Effacer la vente de rack!

Voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir des remises plus importantes que jamais:

Quand la vente Clear the Rack du Nordstrom Rack de décembre 2020 a-t-elle lieu?

La vente se déroule en deux phases:

• L’accès anticipé commence le 23 décembre, donc si vous êtes Nordy Club membre, faire du shopping maintenant!

• La vente publique commence en ligne le 24 décembre à 21 h HP, avec jusqu’à 90% de réduction sur plus de 20 000 articles.

• La vente dure jusqu’au 3 janvier 2021.