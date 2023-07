Vente aux enchères en ligne ouverte pour le tournoi de golf du YMCA of Southern Interior

Intéressé par des cours de golf, une location de bateau ou même une expérience de fabrication de bière artisanale ?

C’est maintenant votre chance d’enchérir sur l’un de ces articles et plus encore pour amasser des fonds pour une bonne cause – te YMCA de Southern Interior BC.

La vente aux enchères en ligne du tournoi de golf caritatif annuel Wilson M. Beck (WMB) du YMCA a débuté le lundi 3 juillet et restera ouverte jusqu’au mercredi 19 juillet. Deux jours avant la clôture de la vente aux enchères, le tournoi de golf aura lieu le lundi 17 juillet. .

Tous les profits générés par la vente aux enchères en ligne et le tournoi de golf soutiendront le YMCA.

« C’est incroyablement gratifiant de faire partie d’un événement aussi percutant que ce tournoi de golf », a déclaré Steven Pavelich, ancien membre du conseil d’administration du YMCA de Southern Interior BC. « La portée du Y dans la communauté, des nouveau-nés aux personnes âgées aussi jeunes que 99 ans, est réconfortante.

Le 13e tournoi de golf annuel aura lieu au Kelowna Golf and Country Club et mettra en vedette 144 golfeurs sur le terrain, à compter de midi. Les 144 postes ont déjà été comblés.

« Notre intention a toujours été de travailler en étroite collaboration avec un organisme de bienfaisance que nous pourrions vraiment embrasser, un organisme qui partage nos valeurs de prendre soin et de protéger les moins fortunés, et c’est ce que nous avons fait en nous associant au Y », a ajouté Pavelich.

Pour faire un don ou participer à l’encan, visitez le site d’enchères du YMCA.

