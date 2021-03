Vente aux enchères d’esclaves simulées, leçons racistes: comment la classe d’histoire américaine traumatise et déshumanise souvent les étudiants noirs

Le premier jour du Mois de l’histoire des Noirs 2021, un groupe d’enseignants du Wisconsin a confié à des élèves de sixième année un devoir leur demandant comment ils «puniraient» un esclave.

Alors que le mois touchait à sa fin, un enseignant du lycée de Floride a été suspendu avec solde après avoir prétendument dit à des étudiants que les esclaves n’étaient pas fouettés par des Blancs et que le mot N, une insulte raciste, «signifie simplement ignorant».

En février dernier, une élève-enseignante du Tennessee a confié à ses élèves de quatrième année un devoir intitulé «Faisons un esclave» sur un discours sur la maîtrise des esclaves noirs.

En 2019, un enseignant de cinquième année a été accusé d’avoir organisé une fausse vente aux enchères d’esclaves dans laquelle des étudiants blancs enchérissaient sur des étudiants noirs à New York.

Les devoirs et leçons imprudents comme ceux-ci peuvent traumatiser les étudiants et les experts disent qu’ils ne sont qu’un exemple de la façon dont les enseignants aux États-Unis ont longtemps lutté et ont échoué à enseigner l’histoire complexe de l’esclavage.

« Malheureusement (l’esclavage est]souvent abordé de manière soit marginalisée, soit c’est la seule façon pour les Noirs … d’être intégrés au programme », Keffrelyn D. Brown, professeur d’études culturelles en éducation à l’Université du Texas à Austin, dit.

‘Il ne voulait plus être noir’

En mai 2019, l’ancienne enseignante Patricia Bailey a obligé le fils de Nicole Dayes et un autre élève noir à se tenir devant leur classe tandis que d’autres élèves enchérissaient sur eux lors d’un cours de sciences humaines à l’école primaire North, selon un procès intenté au nom de Dayes.

Les enfants ont été invités à se référer aux étudiants gagnants comme à des maîtres et ont été avertis de ne pas essayer de s’échapper car ils seraient «pourchassés et la violence leur serait infligée», selon un rapport du bureau du procureur général de New York.

Dayes a déclaré que son fils, qui a maintenant 12 ans, a dû recevoir des conseils après l’incident, ce qui, selon le bureau du procureur général, avait « un effet profondément négatif sur tous les étudiants présents – en particulier les étudiants afro-américains ».

« Il m’a dit qu’il ne voulait plus être noir », a déclaré Dayes. « Il ne voulait pas aller à l’école parce qu’il ne savait pas s’il pouvait faire confiance aux professeurs. »

Plus d’un an et demi après l’incident, Dayes a déclaré que son fils craignait toujours d’être jugé parce qu’il était noir quand ils étaient en public et que ses amitiés dans la petite ville avaient été sérieusement affectées.

‘Incidents non isolés’

Les simulations sont un moyen utile d’enseigner certaines parties de l’histoire, comme l’éducation civique, mais l’utilisation de cette technique pour enseigner l’esclavage est inefficace et ne tient pas compte de l’impact sur les étudiants, en particulier les étudiants noirs.

Ces types de leçons ne sont qu’un symptôme des problèmes systémiques liés à la façon dont les écoles américaines enseignent – ou dans certains cas échouent à enseigner – sur l’esclavage et l’histoire des Noirs dans son ensemble.

Brown a déclaré que lorsque les enseignants demandent aux élèves de s’imaginer comme des esclaves ou des propriétaires d’esclaves, ils peuvent simplement essayer de donner vie à l’histoire pour créer de l’empathie ou donner aux élèves une expérience plus émotionnelle et viscérale.

« Nous ne pouvons jamais recréer ni ne devrions vouloir recréer l’esclavage », a-t-elle déclaré. « Cela minimise le traumatisme de l’histoire elle-même. »

Il n’y a actuellement aucun groupe qui surveille la fréquence à laquelle des incidents comme celui-ci se produisent à travers le pays, mais Brown a déclaré qu’il était clair que ces types de leçons sont enseignées à plusieurs niveaux différents dans de nombreux endroits à travers le pays.

«Ce ne sont pas des incidents isolés», a-t-elle déclaré.

Des dizaines d’enseignants ont « fièrement » rapporté que les simulations étaient leurs leçons préférées pour enseigner l’esclavage, selon un rapport de 2018 intitulé « Teaching Hard History » du Southern Poverty Law Center, qui a interrogé plus de 1700 professeurs de sciences sociales et analysé des manuels.

Plusieurs enseignants ont déclaré avoir demandé à des élèves de simuler le passage du Milieu, le voyage en mer emprunté par des navires négriers d’Afrique de l’Ouest, tandis que d’autres avaient demandé aux élèves de nettoyer le coton et de jouer le rôle d’esclaves et d’esclaves.

Outre les problèmes liés aux simulations, le rapport du SPLC a révélé que le système éducatif américain ne parvient pas à enseigner efficacement l’esclavage à tous les niveaux.

Les enseignants ne parviennent pas à discuter de la relation entre la suprématie blanche et l’esclavage, enseignent l’esclavage en tant que système exclusivement sudiste, se concentrent sur l’expérience blanche au lieu du point de vue des esclaves et établissent rarement des liens entre l’esclavage et le racisme structurel actuel, selon le rapport. .

Machayla Randall, une personne âgée de la Cherry Hill East High School du New Jersey, a déclaré qu’elle était devenue déçue et mal à l’aise après des années à n’avoir appris que le mouvement des droits civiques et l’esclavage à l’école. Elle a dit qu’elle n’était jamais en colère contre ses professeurs, mais qu’elle voulait toujours plus du programme.

« Le fait que nous ne parlions que (de l’esclavage) est un peu déshumanisant pour la culture afro-américaine », a-t-elle déclaré. « Surtout dans la perspective des manuels d’histoire, nous ne sommes considérés que comme des outils et des personnes qui ont été utilisés. »

Brown a déclaré que les enseignants continuent de lutter avec les leçons sur l’esclavage parce qu’ils ne sont pas correctement formés et parce que le pays lui-même a eu du mal à lutter contre la race et le racisme. Bien que certains États adhèrent à des normes de base communes, il n’y a pas de norme nationale pour l’enseignement de l’esclavage, a-t-elle déclaré.

Les simulations d’esclavage ne devraient jamais être utilisées en classe, selon Jalaya Liles Dunn, directrice du projet SPLC qui a produit le rapport Teaching Hard Histories. Au lieu de cela, les documents de source primaire peuvent offrir aux étudiants plus d’informations sur la véritable expérience de l’esclavage, a-t-elle déclaré.

Les enseignants sont également encouragés à expliquer les causes profondes de l’institution de l’esclavage, le lien avec le pouvoir politique et comment ces injustices ont encore un impact sur la vie aujourd’hui.

«Nous devons être honnêtes et dire la vérité», a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas le romancer. »

Brown, professeur à l’Université du Texas, est prudemment optimiste sur le fait que davantage de conversations sont en cours sur ce sujet, mais a également déclaré qu’elle avait été confrontée à un refus de parler de racisme.

« Je suis curieuse de voir comment cela va se passer et si nous allons le voir se concrétiser ou si nous laisserons passer ce moment alors que des moments se sont écoulés auparavant sans vraiment faire le travail », a-t-elle déclaré.

Que peuvent faire les parents si cela arrive à leur enfant?

Si les parents rencontrent une tâche problématique, Brown dit que la première étape consiste à parler à l’enseignant pour mieux comprendre l’intention de la leçon et ce que le reste du programme implique.

«C’est là que vous pouvez commencer à faire pression pour une expérience curriculaire plus expansive et vraiment transformatrice à l’école», a-t-elle déclaré.

En tant que parent de deux enfants d’âge scolaire, Brown a également déclaré qu’il était important que les enfants apprennent d’abord les histoires difficiles, y compris l’esclavage à la maison, et humanisent l’expérience des personnes qui ont été réduites en esclavage. Elle a de nouveau souligné que les parents devraient s’assurer que l’esclavage n’est pas le seul moment où leurs enfants apprennent l’histoire des Noirs à l’école.

« En tant que parent afro-américain ou parent d’enfants noirs, je suis intéressée de savoir comment les Noirs et l’expérience des Noirs jouent dans le programme », a-t-elle déclaré.

LaGarrett J.King, professeur agrégé d’éducation aux études sociales à l’Université du Missouri qui a également contribué au rapport Teaching Hard History, a également suggéré aux parents de regarder les devoirs que leurs enfants reçoivent et de réfléchir au type de message ou de récit présenté par le travail. . Il a déclaré que les parents devraient mieux se renseigner sur l’histoire de l’esclavage et utiliser des ressources supplémentaires pour compléter ce que les élèves peuvent ou non apprendre en classe.

Il a noté que même lorsque les élèves apprennent l’esclavage de manière complexe, cela peut être difficile pour eux parce que «l’histoire est psychologiquement violente». Il est «extrêmement important» de créer un espace pour que les élèves examinent de manière critique les actions de personnes qui n’ont pas été historiquement tenues responsables.

« Tenir les Blancs historiquement responsables de leurs actes est extrêmement important si nous voulons enseigner l’esclavage d’une manière plus humaine et complexe », a-t-il déclaré.

Les étudiants poussent au changement

Les élèves noirs de tout le pays exigent de meilleures leçons d’histoire des Noirs dans leurs écoles.

Seuls quelques États, dont le New Jersey, la Floride et l’Illinois, exigent que les écoles publiques enseignent l’histoire des Noirs, mais ce qui est enseigné exactement est souvent décidé par les districts scolaires.

Randall, la senior du New Jersey, et les membres du African American Culture Club de son école ont travaillé avec des auteurs et des professeurs d’université pour développer un cours d’histoire des Noirs qui a été approuvé par le conseil scolaire. Le district scolaire de Cherry Hill est devenu le premier dans le New Jersey à obliger les étudiants à suivre l’histoire afro-américaine pour obtenir leur diplôme mardi.

Inspirés par un voyage au Musée national d’histoire et de culture afro-américaine à Washington, DC, les étudiants du Dr Martin Luther King Jr. Early College ont fait voter à l’unanimité le Denver Public Schools Board pour adopter leur résolution qui garantit les récits et la connaissance de Les communautés de couleur noire, indigène, latino et autres sont incorporées dans chaque partie du programme du district.

Kaliah Yizar, Dahni Austin, Alana Mitchell et Jenelle Nangah font maintenant pression pour que cette résolution devienne réalité en incluant un nouveau manuel, Black History 365 dans le programme. Yizar, un étudiant en deuxième année, a déclaré que se concentrer uniquement sur certains leaders des droits civiques et que l’esclavage minimisait l’intégralité de l’histoire des Noirs.

«Lorsque vous apprenez uniquement aux enfants noirs qu’ils vivent des traumatismes et se débattent, ils vont penser qu’ils ne pourront que subir des traumatismes et lutter», a-t-elle déclaré.

Les étudiants de l’Université de Stanford ont lancé une campagne intitulée Diversify Our Narrative pour faire ajouter un livre par et sur une personne de couleur au programme d’études de chaque école du pays. La campagne a attiré plus de 5 000 organisateurs étudiants dans 850 districts scolaires à travers le pays.

Victoria Gorum, directrice de la gestion de projet et de la recherche de la campagne, et Beth Engeda, étudiante en deuxième année à Stanford, ont déclaré avoir été inspirées à rejoindre la campagne au milieu de la résurgence du mouvement Black Lives Matter l’été dernier. Engeda, la directrice des finances de la campagne, a déclaré avoir vu des informations sur l’histoire des Noirs circuler sur les réseaux sociaux pendant les manifestations et s’est souvenue de son désir de lire des livres reflétant sa propre expérience en classe.

«À l’école, la seule fois où j’aurais pu lire sur les Noirs, c’était dans les manuels d’histoire … ils ne parlaient pas vraiment d’autre chose que de l’esclavage», a-t-elle dit. « Je pensais juste que ce serait mieux si les écoles avaient déjà intégré ces éléments dans leur programme. »

