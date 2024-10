Vente aux enchères de Gordon Lightfoot : guitares emblématiques, œuvres d’art signées et bien plus encore

Des dizaines d’effets personnels de Gordon Lightfoot – y compris des guitares, des œuvres d’art et même ses plus hautes récompenses – sont à gagner lors d’une vente aux enchères qui amène certains fans à se demander pourquoi les objets n’ont pas été sauvés par un musée.

Heritage Auctions, basée au Texas, dirige la vente des artefacts en coopération avec la succession de Lightfoot. La vente aux enchères se déroule actuellement en ligne et se termine par une cérémonie en personne le 17 novembre, jour de l’anniversaire du défunt musicien.

Parmi les objets mis aux enchères figurent neuf peintures signées par des artistes inspirées de « L’épave de l’Edmund Fitzgerald » accrochées dans le salon de Lightfoot, ainsi qu’une carte des États-Unis de Rand McNally épinglée avec les étapes de la tournée que l’auteur-compositeur-interprète a également affichées dans son maison.

ÉCOUTER | L’audio officiel de la chanson de Lightfoot « The Wreck of the Edmund Fitzgerald » :

Il y a une gamme de tenues les plus reconnaissables de Lightfoot, une sélection de ses amplificateurs, son trophée de l’Allée des célébrités canadiennes et son prix du Temple de la renommée des auteurs-compositeurs qui lui a été remis en 2012 par Steve Miller.

Certaines des guitares mises aux enchères sont particulièrement significatives.

Son acoustique Gibson B45-12 Sunburst de 1967 sera familière aux fans, car elle était nichée à côté de Lightfoot sur la couverture de son album de 1974. Coucher et utilisé dans d’autres séances photo. La maison de vente aux enchères le qualifie de « partie essentielle du parcours musical de Lightfoot ».

ÉCOUTER | L’audio officiel de la chanson « Sundown » de Lightfoot :

Sa guitare acoustique Ed McGlincy de 1975 est décrite comme « probablement une pièce personnalisée unique » par le célèbre luthier Ed McGlincy, que Lightfoot a transportée en tournée. Il y a des preuves de son utilisation dans les restes de ruban adhésif au dos où il a probablement collé ses set lists ou ses paroles lors de ses concerts.

Certains fans se sont rendus sur la page Facebook de Lightfoot pour critiquer la vente aux enchères, affirmant que la succession aurait dû travailler avec les institutions culturelles canadiennes pour protéger les objets ayant appartenu à un auteur-compositeur-interprète d’une telle importance historique.

Les demandes de commentaires des membres de la succession de Lightfoot n’ont pas été renvoyées.

Garry Shrum, directeur des souvenirs musicaux chez Heritage Auctions qui s’occupe des ventes d’objets liés aux Beatles, Elvis et Nirvana, a déclaré qu’il était courant que les fans se hérissent lors des ventes aux enchères des objets de leur artiste préféré.

« Je comprends souvent ça », a-t-il déclaré.

« Nous avons des musées qui enchérissent sur nos ventes aux enchères, et il y a des gens qui enchérissent sur des choses et les prêtent à un musée. Ce genre de choses arrive constamment. »

Shrum a suggéré que tous les fans qui se sentent en conflit au sujet de la vente aux enchères devraient envisager de consulter les articles sur le site Web.

Après le décès de Lightfoot l’année dernière à l’âge de 84 ans, de nombreuses initiatives ont été déployées pour consolider son héritage canadien, comme donner son nom à des espaces publics ou organiser des événements en son honneur, mais beaucoup ne se sont jamais concrétisés.

REGARDER | Hommage de Massey Hall à Gordon Lightfoot avec Allison Russell, Burton Cummings et plus :

L’ami et ancien manager de Lightfoot, Bernie Fiedler, a déclaré que la succession de Lightfoot l’avait exclu de toute participation à un concert hommage au Massey Hall plus tôt cette année.

Et les efforts déployés dans la ville natale de Lightfoot, Orillia, en Ontario. l’idée d’un musée dédié au musicien semble également au point mort.

Le conseil municipal a créé un groupe de travail pour consulter le domaine sur les souvenirs à exposer, et bien qu’une prolongation du mandat ait été approuvée l’automne dernier, aucune annonce n’a été faite.

Shrum a déclaré qu’il avait été très surpris par la quantité d’articles disponibles pour la collection Lightfoot lorsqu’il a visité la maison du défunt auteur-compositeur-interprète peu après sa mort.

« C’était comme un musée », a-t-il déclaré à propos du manoir situé dans le quartier aisé de Bridle Path, à Toronto.

« Gordon avait décoré tous les murs de toute son histoire. »

« C’est bien pour lui de ne pas avoir jeté ces trucs comme beaucoup de gens le font », a-t-il ajouté.

Une deuxième vente aux enchères des « bric-à-brac » de Lightfoot, principalement des bijoux, des photographies et des récompenses, sera lancée à la mi-novembre et se clôturera le 7 décembre.