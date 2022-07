Vente aux enchères de Barcelone NFT de l’emblématique objectif de Johan Cruyff pour 693 000 $

Barcelone a vendu aux enchères une œuvre d’art numérique représentant un objectif emblématique de Johan Cruyff pour 693 000 $ alors qu’elle cherche de nouveaux revenus pour se sortir d’une dette massive, a déclaré le club espagnol.

Barcelone a déclaré que la vente aux enchères organisée par Sotheby’s à New York pour le premier NFT du club, ou jeton non fongible, s’est clôturée à 550 000 $ vendredi. Les honoraires du commissaire-priseur ont augmenté le prix de vente final à 693 000 $.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

L’œuvre d’art représente le but mémorable de Cruyff en 1973, lorsque le grand néerlandais s’est envolé dans les airs avec la jambe tendue pour marquer. Dans l’image, Cruyff semble être plongé dans l’or. Le NFT s’appelle “In a Way, Immortal”, inspiré d’une citation de Cruyff, qui a laissé sa marque en tant que joueur et entraîneur à Barcelone.

Barcelone est à la recherche de nouvelles formes de revenus alors qu’elle lutte pour rembourser 1 milliard d’euros (1 milliard de dollars) de dette. Cela a inclus la vente des droits de dénomination du Camp Nou au service de streaming audio Spotify et la vente récente de 25% de ses droits de télévision de la ligue espagnole pendant 25 ans.

Un NFT est une image numérique unique en son genre qui ne peut pas être copiée. Il existe un marché en plein essor pour les collectionneurs et les artistes intéressés par cette forme d’art numérique.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici