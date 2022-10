Vente au détail, coupe, Qualcomm et Wynn

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Actions de détail à surveiller Trimming 3 positions Mentions rapides : QCOM, WYNN 1. Actions de détail à surveiller Le Club continue de soutenir les entreprises qui fabriquent de vrais produits et peuvent les vendre à profit, tout en gérant de manière adéquate les vents contraires économiques et en restituant de la valeur à actionnaires. Les détaillants Costco (COST) et TJX Companies (TJX) correspondent à ce projet de loi, deux actions que nous continuons de soutenir. Cependant, étant donné que le marché est actuellement suracheté, nous déconseillons aux investisseurs de faire des achats en ce moment. Les actions ont légèrement baissé lundi après avoir rebondi pendant deux semaines consécutives. Les prix du pétrole ont également chuté, les bons du Trésor américain se sont affaiblis et le dollar américain s’est renforcé. 2. Couper 3 positions L’oscillateur à courte portée S & P 500 a augmenté à 8,48 % après le rallye de vendredi, ce qui signifie que le marché est suracheté et qu’il est temps de vendre. En conséquence, nous avons réduit nos positions dans Honeywell (HON), Nvidia (NVDA) et Marvell Technology (MRVL) lundi pour lever des liquidités. Honeywell a surperformé l’ensemble du marché et a progressé depuis que nous avons renforcé notre position en septembre. Nous étions en surpoids et voulions profiter de l’occasion pour le réduire. Mais nous aimons toujours Honeywell à long terme pour sa force dans les technologies de l’aérospatiale et du bâtiment, ainsi que pour son exposition au pétrole et au gaz. Nos ventes de Nvidia et de Marvell ont été stimulées par nos inquiétudes persistantes concernant les nouveaux contrôles américains à l’exportation limitant les ventes de puces vers la Chine. Nous cherchons à réduire lentement notre exposition aux demi-finales plutôt que de les vendre toutes en même temps – et nous avons pu vendre des actions en force aujourd’hui après que nos avoirs en jetons aient considérablement augmenté la semaine dernière. 3. Mentions rapides : QCOM, WYNN Malgré nos préoccupations concernant les stocks de puces, nous aimons toujours Qualcomm (QCOM) car il maintient une exposition unique aux téléphones portables et aux automobiles, plutôt qu’aux centres de données, source de nombreux problèmes pour les semi-conducteurs. Nous envisageons d’augmenter notre position si le prix tombe à 110 $ par action et que l’oscillateur bascule en faveur de l’achat. Qualcomm s’échangeait en baisse d’environ 1,55 % lundi, à 117,36 $ par action. Pendant ce temps, l’investisseur Tilman Fertitta a pris une participation de 6,1% dans Wynn Resorts (WYNN), selon un dossier de la Securities and Exchange Commission. Fertitta est le directeur général de Landry’s, un conglomérat privé d’hôtellerie et de jeux. Bien que nous ne sachions pas encore ce que Fertitta fera de la participation, nous gardons un œil sur Wynn et la levée potentielle de nouvelles restrictions Covid-19 en Chine, un marché clé pour l’opérateur de casino. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long COST, HON, MRVL, NVDA, TJX, QCOM, WYNN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.