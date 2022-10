Vente Amazon Prime Early Access: 430 £ de réduction sur Huawei MateBook E

La vente Prime Early Access d’Amazon était toujours susceptible d’être un bon moment pour acheter un nouvel ordinateur portable, et cela s’est avéré. Il existe des offres exceptionnelles sur plusieurs des derniers ordinateurs de Huawei que vous ne voudrez pas manquer.

L’excellent MateBook D 14 pour moins de 500 £ est maintenant épuisé, mais il y a trois autres offres intéressantes à considérer. Le point culminant est le MateBook E 2-en-1 de 2022, qui comprend un processeur Intel Core i7 de 12e génération et une couverture de clavier à son prix de 569,05 £. Il s’agit d’une remise stupéfiante de 430,94 £, et la plus basse qu’elle ait jamais été de loin.

Obtenez le Huawei MateBook E d’Amazon

Ce prix est exclusif aux membres Amazon Prime, avec un abonnement coûtant 8,99 £ par mois ou 95 £ par an. Mais si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant, il y a un essai gratuit de 30 jours que vous pouvez annuler sans frais.

Cependant, si vous ne voulez pas payer pour Prime, le prix de l’offre régulière n’est que légèrement plus cher. À 599£, c’est toujours 40% moins cher que le RRP.

En termes simples, le MateBook E 2022 est l’un des meilleurs hybrides ordinateur portable / tablette que vous puissiez acheter. Comme l’explique notre examen quatre étoiles, il combine un superbe écran OLED de 12,6 pouces avec des performances solides et des caméras impressionnantes. La durée de vie de la batterie et les ports ne sont pas les meilleurs, mais ce sont des problèmes qui affectent de nombreux 2 en 1. Même s’il ne s’agit pas de votre ordinateur principal, c’est un excellent appareil polyvalent à avoir autour de vous.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mais les bonnes affaires Huawei ne s’arrêtent pas là. Le MateBook 16 n’a été lancé qu’en juin et c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables 16 pouces que vous puissiez acheter. Une remise de 200 £ est exclusive aux abonnés Amazon Prime, ce qui rend le modèle i9 haut de gamme beaucoup plus abordable.

Obtenez le Huawei MateBook 16s d’Amazon

Ensuite, il y a le MateBook D 16, qui est également sorti il ​​y a un peu plus de trois mois. C’est une excellente alternative abordable aux 16 qui peuvent être confortablement l’ordinateur portable principal de la plupart des gens, en particulier avec 100 £ de réduction sur le modèle Core i7. Vous aurez du mal à trouver un meilleur appareil pour 900 £, mais ce prix n’est également disponible que pour les membres Prime.

Obtenez le Huawei MateBook D 16 d’Amazon

Toutes ces offres devraient se terminer une fois la vente Prime Day Early Access terminée – c’est minuit le 12 octobre. Vous pourrez peut-être toujours obtenir un MateBook E à prix réduit après cette date, mais ce n’est pas garanti.

Pour d’autres offres intéressantes comme celle-ci, consultez nos guides spécifiques à Prime Day sur les offres d’ordinateurs portables et les offres de tablettes.