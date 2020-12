Un temps pluvieux et venteux est attendu au cours des prochains jours avant que les températures ne chutent avant Noël.

Le Met Office a prévu un temps détrempé pour une grande partie du pays à partir de vendredi, avec le pire des pluies concentrées dans le sud-ouest, où des inondations sont attendues.

Les épisodes ensoleillés et les averses légères dans les régions du nord et de l’ouest du Royaume-Uni jeudi seront déplacés par des averses plus fortes venant de l’ouest vendredi, ont annoncé des prévisionnistes.

Un avertissement météorologique jaune pour la pluie est en place pour les Cornouailles, le Devon et le sud du Pays de Galles, où des inondations sont probables et où des perturbations des services de transport et de l’alimentation électrique sont attendues, de minuit vendredi à 3 heures du matin samedi.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a déclaré que la basse pression causant des blizzards aux États-Unis devrait atteindre le Royaume-Uni sous forme de « pluie supplémentaire » avec « des signaux forts, il se refroidira » la semaine prochaine.

Il a déclaré: « La principale caractéristique de ce week-end sera cette zone de basse pression, (et) les averses vont tourner autour de cela. »

Environ 20 à 30 mm de pluie sont attendus dans les régions occidentales, avec jusqu’à 60 mm dans les zones vallonnées.

Les températures devraient chuter d’une moyenne nationale d’environ 10 ° C ce week-end à des chiffres uniques – bien que les prévisionnistes aient déclaré que cette projection est « très incertaine » et sujette à changement d’ici là.