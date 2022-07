Vent, bien sûr, Goethe et Honte

Bonjour, lecteurs.

L’autre jour, j’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu ce qui ressemblait à une mouffette morte au milieu de la rue. Submergé par la curiosité, j’ai trotté pour enquêter et j’ai découvert que la «mouffette» était une paire de pantalons de survêtement noirs avec une bande blanche qui avait été réduite à deux dimensions sous les véhicules qui passaient. C’était une journée orageuse et le pantalon a dû s’envoler dans la rue à partir d’une corde à linge sur le toit ; la seule autre explication – un strip-tease partiel au milieu d’une artère urbaine – semblait peu probable, mais pas impossible.

Si vous ne pouviez pas deviner d’après le titre de ce bulletin, le vent est un sujet d’intérêt personnel durable. Comme beaucoup de forces intrigantes de la vie (amour, haine, etc.), elle est palpable mais invisible. Les artistes visuels ont tendance à représenter les effets du vent – sur l’océan, un drapeau français, la formidable barbe d’un homme – plutôt que le vent lui-même, sans doute pour cette raison.

Ma source d’information préférée est Windy.com, qui décrit le phénomène comme — comment dire ? — bancs de spermatozoïdes. La présentation est intuitive et bien exécutée. Sur ce site Web, vous pouvez consulter les prévisions dans votre quartier ou explorer des endroits notoirement venteux comme l’Antarctique ou Wichita. Au moment d’écrire ces lignes, Wichita profite de vents du sud de 6 à 14 miles par heure, avec des rafales pouvant atteindre 20 mph.