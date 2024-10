Venom: The Last Dance Review: Sony se penche sur le ringard

Bien qu’aucun des précédents modèles autonomes de Sony Venin les films étaient des joyaux cinématographiques, leur étrange mélange de Couple étrange l’humour et l’horreur corporelle sans effusion de sang suffisaient à les mettre carrément dans un territoire si mauvais qu’ils sont plutôt amusants. Il était difficile d’imaginer un Venin fonctionnalité – sans parler d’une franchise – fonctionne vraiment sans Spider-Man dans le mix. Mais le succès des films au box-office a clairement montré que quelque chose dans la vision de Tom Hardy du protecteur mortel fonctionnait pour le public et garantissait pratiquement que Sony opterait pour un troisième volet.

Venom : La dernière danse du scénariste/réalisateur Kelly Marcel n’est ni meilleur ni pire que ses prédécesseurs. Cela ressemble à un film qui essaie de s’en tenir aux rythmes dont il sait qu’il peut bien réussir. Au lieu de plonger dans le multivers pour vous épater avec des crossovers, le film exploite les atouts de la franchise avec une histoire qui parle principalement des hauts et des bas d’une relation à long terme. Et tandis que La dernière danse ne répond pas exactement à la folie comique douteuse mais intrigante que Sony a taquinée, il amène cette adaptation ridicule et gluante à une fin appropriée.

Aussi chaotique que les deux premiers Venin Les films étaient, ils étaient aussi un récit assez simple de la façon dont la vie du journaliste en disgrâce Eddie Brock (Hardy) a été bouleversée à plusieurs reprises par l’arrivée de Venom (également Hardy), l’un des nombreux extraterrestres parasites qui se sont écrasés sur Terre. Contrairement à d’autres liens symbiote/hôte qui se sont révélés fatals, Eddie et Venom sont devenus plus forts en raison de leur connexion et ont trouvé un but l’un dans l’autre à mesure qu’ils s’habituaient à partager un corps. Les deux se sont battus et ont traversé une grande période émotionnelle difficile, mais ils ont toujours réussi à arranger les choses face à une nouvelle menace mortelle. La dernière danse reprend peu de temps après Qu’il y ait un carnagequi s’est terminé sur un cliffhanger dans une autre dimension.

Au début, il semble que le film utilise sa connexion multiversale avec le MCU pour s’éloigner de son passé narratif et recommencer dans un monde rempli de super-héros de marque Marvel. Mais La dernière danse décide plutôt de garder les choses concentrées sur tout ce qui est arrivé à Eddie et Venom dans leur univers pendant le temps étonnamment court qu’ils ont passé ensemble.

Surtout après Deadpool et Wolverinele chemin La dernière danse en gros, donner le majeur au multivers est plutôt rafraîchissant et donne l’impression que Sony et Marcel – qui ont également écrit les deux premiers Venin films – essaient de rester dans une voie très spécifique, semblable à Madame Web‘s.

Même si les fans voudront peut-être voir Venom à New York renforcer Spider-Man, ce n’est tout simplement pas ce que cette franchise a (encore) construit. Ce sont des films sur un échec hagard essayant de maintenir sa vie ensemble avec l’aide d’un monstre gluant et sage qui aspire au goût du cerveau humain. Et La dernière danse met fin à l’histoire d’Eddie et Venom en les confrontant aux conséquences de leurs aventures passées.

Alors que le gouvernement se rend enfin compte du nombre de morts étranges et d’incidents de symbiotes auxquels il est lié, Eddie est en fuite quelque part au Mexique alors que La dernière danse s’ouvre d’abord. Il semble qu’il n’y ait nulle part où Venom et Eddie peuvent se cacher sans que le soldat des opérations spéciales Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor) et son équipe ne les trouvent. Mais le duo pense – de manière déraisonnable – qu’ils pourraient avoir une chance de disparaître dans l’ombre s’ils pouvaient simplement se rendre à New York.

Parce que c’est le point culminant d’une trilogie, il y a une logique compréhensible dans les aspects fugitifs de La dernière danseL’histoire de (à laquelle Hardy a contribué). Après avoir fait exploser une fusée Venin et créer un nouveau symbiote tueur en série dans Qu’il y ait un carnageil est logique qu’Eddie et Venom deviennent des cibles de premier plan obligées de quitter la grille. Mais il est plus difficile de suivre le fil narratif qui se déroule La dernière danseL’intrigue plus vaste d’une invasion de symbiotes.

Un peu de la même manière Qu’il y ait un carnage a présenté son Cletus Kasady avec un vidage d’informations riche en connaissances, La dernière danse fait de son mieux pour expliquer l’ensemble de l’accord avec le dieu symbiote Knull (Andy Serkis) à travers une exposition riche en CGI tirée des bandes dessinées. Knull a créé les symbiotes, qui l’ont ensuite trahi en le piégeant au centre de leur monde natal. Et après des éternités passées en prison et à réfléchir à des moyens de punir ses enfants parasites, Knull se rend soudain compte que la symbiose unique d’Eddie et Venom a créé le MacGuffin nécessaire pour le libérer.

Il y a une ironie dans la façon dont La dernière danse fait une blague sur Thanos dans son acte d’ouverture, puis tente maladroitement d’établir Knull comme son propre grand méchant lié au trône. Le film vous rappelle constamment à quel point Venom a peur de Knull afin de faire passer son méchant extraterrestre pour une menace qui se cache depuis toujours dans l’espace. Mais le plan de Knull : il peut envoyer d’autres types de monstres à travers très Docteur étrange-comme des portails pour trouver des choses pour lui – est tellement artificiel que sa présence dans La dernière danse on dirait que c’est le résultat du fait qu’il n’y en a pas beaucoup Venin-personnages liés Sony tient la cinématique droits à.

Cette qualité de « grattage du fond du baril » se renforce à mesure que La dernière danse ajoute encore plus de symbiotes dont les noms ne sont jamais mentionnés mais que les fans de bandes dessinées peuvent reconnaître en raison de leurs couleurs. Et bien que les crétins extraterrestres de Knull soient très cool / terrifiants visuellement, le danger qu’ils sont censés représenter semble creux car le film sait qu’il ne peut pas vraiment se permettre de tuer son centre émotionnel.

Comme c’était le cas pour les films précédents, les performances de Hardy dans le rôle d’Eddie et Venom sont, selon ce que vous pensez de la comédie burlesque loufoque, La dernière danseC’est la plus grande force. Même si son accent est encore fragile, Hardy apporte cette fois-ci à Eddie une lassitude crédible qui semble bien pour un homme qui vit avec une infection extraterrestre depuis environ un an. Et Venom est encore plus subtilement émotif d’une manière qui souligne à quel point lui et Eddie sont devenus plus profondément connectés pendant leur temps ensemble.

Même si son intrigue est faible, ses personnages secondaires sont terriblement sous-développés et ses effets visuels laissent beaucoup à désirer. Venom : La dernière danse fonctionne presque quand ce sont juste Eddie et Venom qui se lancent dans des manigances ou réfléchissent à leur vie ensemble. Ce n’est pas suffisant pour faire un film solide, mais encore une fois, les films solides n’ont jamais été le Venin Le point fort de la franchise, et Sony ne change pas de formule aussi tard dans le jeu. Si tu étais prêt à faire le clown avec Venin et j’ai eu un coup de pied Qu’il y ait un carnage, La dernière danse vous divertira probablement légèrement. Mais pour les gens qui n’ont jamais pu comprendre pourquoi Sony produit ces choses, le seul véritable attrait ici est que le studio semble terminé – du moins pour le moment.