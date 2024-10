Venom: The Last Dance Le décompte des scènes post-crédits aurait été révélé – Films de bandes dessinées et actualités sur les films de super-héros

Un tout nouveau scoop largement diffusé en ligne suggère que les téléspectateurs pourront voir deux scènes post-crédit à la fin de Venin 3alias Venom : La dernière danse. Dirigé par Kelly Marcel, il devrait arriver en salles le 25 octobre 2024 et serait le dernier film de la franchise Venom. La bande-annonce de Venom 3 a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, car elle taquinait également l’introduction de Knull, le dieu des symbiotes.

Venom : The Last Dance aurait deux scènes post-génériques

Récemment, le scooper hollywoodien Cryptic4KQual sur X (anciennement Twitter) a parlé du nombre de scènes post-crédit dans Venom 3 : The Last Dance.

Dans le post X, Cryptic4KQual a écrit : « Venom : The Last Dance a 2 scènes post-crédit. #VenomTheLastDance. Cependant, le scooper n’a fourni aucun détail spécifique concernant le contenu que les fans verraient dans le générique de fin.

De même, le premier film Venom, sorti en 2018, comprenait également deux scènes post-crédit. La première scène post-générique du film taquinait Cletus Kasady en tant que méchant de Venom : Let There Be Carnage. Pendant ce temps, la deuxième scène donnait un aperçu des films Spiderverse de Sony.

Dans Venom 2 de 2021, les fans ont également eu un aperçu du passage de Venom de Tom Hardy vers la chronologie principale du MCU, Earth 616. De plus, Spider-Man : No Way Home a fait référence à la même chose plus tard. Ainsi, les fans attendent avec impatience les scènes post-génériques de Venom 3. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation officielle concernant le nombre de scènes post-génériques dans le film.

Avec la sortie de la première bande-annonce de Venom : The Last Dance, Tom Hardy a partagé une note sincère sur Instagram. Il a écrit : « J’ai eu la meilleure expérience @Sony en travaillant avec Venom – c’est moi et le grand gars, la dernière sortie avec un Bang !!! Venez nous voir – dernier de la trilogie et c’est terminé.