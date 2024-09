VENOM: THE LAST DANCE : La bande-annonce finale arrive ce jeudi

Avant la bande-annonce finale qui devrait être publiée en ligne ce jeudi, Sony Pictures a partagé un nouveau teaser pour Venom : La dernière dansequi est présenté comme la « conclusion épique » de la franchise.

La promo de 30 secondes présente de nombreuses nouvelles images, notamment le monstrueux Xénophage grimpant sur certains bâtiments, un groupe d’agents du gouvernement tentant de neutraliser Venom sous l’eau, Eddie Brock (Tom Hardy) essayant de raisonner son ami Symbiote, et plus encore du cheval Venomisé.

Aucun signe d’un autre symbiote ici, mais une bande-annonce internationale récemment publiée nous a donné un aperçu de ce que certains fans pensaient être Lasher. Cependant, une version sous-titrée du teaser a confirmé qu’il s’agissait en fait de Toxin (Stephen Graham).

Découvrez les nouvelles images ci-dessous et assurez-vous de revenir pour la bande-annonce complète jeudi.

Puisque tu l’as gentiment demandé. La finale #Venin:La bande-annonce de The Last Dance sort ce jeudi. pic.twitter.com/mFMJa0GWsB — #Venom : La Dernière Danse (@VenomMovie) 8 septembre 2024

Ce sera peut-être la dernière sortie solo de Venom (Tom Hardy), mais beaucoup pensent que ce serait une occasion manquée si nous ne pouvions jamais voir un face-à-face avec Spider-Man à un moment donné.

Un morceau du symbiote est resté dans le MCU lorsque Brock a été renvoyé dans son propre univers en Pas de chemin à la maisonLa scène post-crédits de , qui a conduit à des spéculations selon lesquelles une confrontation pourrait être imminente, mais il est peu probable que cela se produise dans ce film. Tout est possible, bien sûr, mais si Tom Holland avait filmé des scènes pour La dernière danseil y a de fortes chances que nous en ayons déjà entendu parler.

Quoi qu’il en soit, la récente bande-annonce complète semble suggérer que Sony a peut-être ret-conné ce moment de Pas de chemin à la maisoncomme nous le voyons, le personnage de Chiwetel Ejiofor semble capturer le fragment de symbiote dans le même bar où Brock buvait.

« Eddie et Venom sont en fuite », lit le synopsis. « Traqués par leurs deux mondes et avec le filet qui se referme sur eux, le duo est contraint de prendre une décision dévastatrice qui mettra fin au dernier jour de Venom et Eddie. »

Le film met également en vedette Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach et Rhys Ifans. Kelly Marcel réalise le film à partir d’un scénario qu’elle a écrit, basé sur une histoire de Hardy et Marcel. Le film est produit par Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy et Hutch Parker.

Venom : La dernière danse sortira en salles le 25 octobre. Avez-vous hâte de voir le troisième volet ?