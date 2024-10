Venom : The Last Dance dit non à vos espoirs et rêves MCU

Attention : des spoilers complets suivent pour Venom : La dernière danse .

L’éternelle ironie des films Sony Marvel – alias L’univers Spider-Man de Sony – est-ce que dans un Hollywood où les mondes de super-héros interconnectés constituent une force dominante, les spin-offs de Spidey qui composent la liste de Sony ont vraiment très peu à voir les uns avec les autres. Et tandis que la plupart de ces films ont de plus gros problèmes au-delà de la façon dont ils se connectent ou non les uns aux autres, dans le cas de la trilogie Venom – le joyau, je suppose, de la SSMU ? – le manque de tissu conjonctif avec le monde de Spider-Man a toujours été flagrant.

Comment regarder l’univers Spider-Man de Sony par ordre chronologique

Le nouveau et apparemment dernier film de la trilogie Venom, Venom : La dernière danse double la position « pas de Spider-Man ». Et bien qu’il existe de nombreuses raisons possibles pour lesquelles il n’y a jamais eu de crossover Tom Hardy/Tom Holland Venom/Spidey – allant des décisions créatives aux décisions juridiques ou contractuelles et peut-être même à la politique de la relation entre les studios Marvel de Kevin Feige et Sony – ce qui est drôle c’est le précédent film Venom et le précédent film Spider-Man semblait enfin établir un lien entre les deux univers. Mais cette configuration est simplement balayée à la main dans The Last Dance comme pour dire : « Oh, vous, les fans, pensiez que nous nous préparions pour quelque chose de grand ? Nanhhh.

Venom: Let There Be Carnage de 2021 présentait un scène post-générique où Eddie Brock/Venom de Hardy a été apparemment transporté vers le MCU. Une fois sur place, les deux hommes voient à la télévision que J. Jonah Jameson a révélé au monde l’identité de Peter Parker (depuis le fin de Spider-Man : loin de chez soi ), et Venom lèche l’écran là où se trouve le visage de Spidey, en disant « ce type ». Le symbiote était clairement très intéressé par Peter pour une étrange raison.

On aurait dit que Sony m’organisait une confrontation !

Venom fait même semblant d’en avoir marre du multivers.

Deux mois plus tard, Spider-Man : No Way Home sortait, et dans le film scène post-générique nous avons déjà vu le très bref voyage d’Eddie/Venom au MCU prendre fin. Faisant directement suite à la scène de Let There Be Carnage, Eddie/Venom est assis dans un bar et parle à un barman (Cristo Fernández de Ted Lasso) de toutes les « super personnes » qui vivent dans cet univers. «Peut-être que je devrais aller à New York et parler à ce Spider-Man», dit-il, avant d’être soudainement transporté comme par magie… mais pas avant de laisser le plus petit morceau de symbiote Venom sur le bar.

Et que Il semblait que Marvel Studios faisait sortir Hardy du MCU aussi vite que possible.

C’était aussi la dernière fois que nous voyions Eddie/Venom avant The Last Dance, et en fait, ils sont toujours dans le MCU au début du nouveau film. La scène du bar ci-dessus est même rejouée pour nous, mais c’est une version condensée à laquelle il manque quelques éléments importants. Alors que « l’extraterrestre violet qui aime les pierres » est toujours mentionné dans The Last Dance, les autres « super people » ne le sont pas, et surtout il n’y a aucune mention de… Spider-Man. La phrase selon laquelle Eddie/Venom se rend à New York pour trouver le wallcrawler a également disparu. (Venom fait même semblant d’en avoir marre du multivers avant leur départ.)

Ce qui est drôle, c’est que The Last Dance présente un fil récurrent sur le(s) personnage(s) de Hardy voulant se rendre à New York. Seulement maintenant, ce n’est pas pour retrouver Spidey, mais plutôt parce que le symbiote a toujours voulu voir la Statue de la Liberté. On peut presque voir une version antérieure du scénario parler du couple essayant de se rendre à Manhattan pour trouver Spider-Man, comme cela avait été précédemment mis en place non pas dans une mais dans deux scènes post-génériques différentes, mais la décision a ensuite été prise : « Eh, nous allons dans une direction différente. Et qui n’a pas tu veux voir Lady Liberty en personne, de toute façon ?

Le barman de Fernández s’avère avoir un homologue de l’univers Venom (vous pouvez les distinguer car le gars du monde Venom a les cheveux longs !). Et en effet, il figure dans La scène post-générique de The Last Dance même si on ne sait pas exactement à quoi cela aboutira réellement, le cas échéant. Plus tôt dans le film, Eddie/Venom a laissé une petite partie du symbiote dans le bar, tout comme ils l’avaient fait dans le MCU. Alors peut-être que cela mènera à une nouvelle version de Venom pour Sony ? Mais qu’en est-il du peu de symbiote laissé dans le MCU ? Au rythme où Marvel a révélations ignorées de la scène post-générique ces dernières années, je ne serais pas surpris si nous n’en entendions plus jamais parler.

Mon collègue Tom Jorgensen (qui a évalué Venom : La Dernière Danse pour IGN) a souligné que cela aurait été cool pour Eddie d’arriver enfin à New York à la fin du film, seulement pour voir Andrew Garfield Spider-Man se balancer à travers l’horizon. Les fans spéculent depuis longtemps sur le fait que les films de Hardy Venom se déroulent dans ce monde. Donc, même si Tom Hardy n’a jamais fait une autre apparition en tant que Venom, cela aurait pu être une façon intéressante de clôturer son histoire. Son Venom n’a jamais rencontré Spider-Man, mais Spider-Man fait existe là-bas après tout.

Mais au lieu de cela, on a simplement l’impression que Sony a fermé la porte au MCU après avoir taquiné ce qui aurait pu être.