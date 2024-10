Venom était Tom Hardy dans sa forme la plus pure

La saga d’Eddie Brock et Venom est terminée, du moins pour le moment. Venom : La dernière danse conclut la trilogie Venom avec une conclusion profondément étrange, loufoque, gluante et étonnamment poignante. Ce n’était peut-être pas une fin, ni même un film, que les critiques attendaient d’une franchise qu’ils ont massivement ridiculisée par rapport à son offre initiale, celle de 2018. Venin. Mais c’est une fin qui sait exactement ce qu’elle veut être. Et c’est certainement une fin que Tom Hardy a méritée.

Pour être franc, j’adore le Venin films. Qu’il s’agisse de la bêtise des bandes dessinées des années 90, de ses pièges de films de monstres de niveau B, ou de son insistance à décomposer la formule du film de super-héros à chaque entrée, ces films se démarquent dans un marché de super-héros dominé par des traditions de plus en plus compliquées.

Ne vous méprenez pas, ces fonctionnalités riches en connaissances peuvent être géniales. Mais c’est rafraîchissant d’avoir des films qui ne se prennent pas au sérieux et qui ne savent pas exactement qui est leur public. Cela ne veut pas dire que les critiques ou le public qui n’aiment pas ces films ont tort, ni que cela insinue l’existence de certaines absurdités critiques contre fans. La critique cinématographique est comme toujours subjective, et lorsqu’il s’agit de ce film et de cette franchise en particulier, c’est un jeu à faibles enjeux.

Mais le jeu qui se joue est fascinant car ses règles restent élastiques. Si faire des films de super-héros est comme un jeu de poker, destiné à gagner le plus gros pot possible, alors le Venin les films sont l’équivalent de mettre de l’argent du Monopoly, une Rolex et quelques billes juste pour le plaisir. Ce n’est pas le pot attendu, mais cela vaut finalement quelque chose, même si cela bouleverse le statu quo.

Une grande partie de ce sentiment d’élasticité tient à la passion de Hardy pour le personnage et à son approche pratique de la direction de la série. Bien sûr, de nombreux acteurs sont passionnés par leurs rôles de super-héros et de super-vilains, mais Hardy a signé pour jouer Venom en raison de son talent. l’amour du fils pour le personnageà une époque où chaque étoile montante était approchée pour faire un film de super-héros parce que c’était la chose à faire.

Ce qui aurait facilement pu être juste un travail pour un acteur du calibre de Hardy, nominé aux Oscars, est devenu un projet passionné, avec Hardy apportant une variété d’influences et de techniques de jeu, et son amie de longue date et partenaire créative Kelly Marcel, qui a écrit et produit chaque entrée et dirige le dernier versement.

Il y a un certain rejet de l’ego en jeu chez Hardy dans ces films. Il n’a pas peur d’être idiot, de sauter dans un vivier de homards vivants, de se faire asperger de ketchup ou de se laisser traîner dans le désert, tout en faisant « une voix ». Mais une qualité admirable chez Hardy en tant qu’interprète est son refus de se laisser enfermer.

Quelques mois après avoir livré l’une des meilleures performances de l’année dans le rôle de Johnny dans le film de l’auteur américain Jeff Nichols. Les motardsil peut trébucher avec une seule chaussure et une voix dans la tête comme Eddie Brock. Plus important encore, les deux personnages, pris au cœur du chagrin face à la vie qu’ils auraient pu avoir et aux personnes qu’ils auraient pu être, sont traités avec la même mesure d’amour et de sincérité par l’acteur.

La meilleure scène de Venom : La dernière dansecelui auquel je reviens sans cesse, n’est pas une séquence d’action, mais un moment calme qu’Eddie et Venom vivent en auto-stop dans la caravane d’une famille hippie où Eddie contemple l’existentialisme, l’héritage et les gens qui l’entourent comme l’interprétation familiale du film de David Bowie » Space Oddity » joue en arrière-plan lointain. Venom dit : « Parfois, je pense que nous aurions pu être heureux avec une vie comme celle-ci » et quelques minutes plus tard : « Tu aurais fait un bon père, Eddie. » C’est là la distillation parfaite de la franchise, pour un personnage qui avait soif de normalité et de compagnie et un acteur dont le rôle de père a contribué à façonner ces films.

Ces films Venom, aussi stupides et mal-aimés qu’ils puissent être, ne sont pas simplement le reflet du personnage de bande dessinée rendu populaire pour la première fois dans les bandes dessinées Spider-Man, mais de Hardy lui-même, et Venom : La dernière danse en est peut-être l’expression la plus pure. L’amour bien connu de Hardy pour les chiens façonne la première séquence d’action majeure du film de Marcel, alors que Venom élimine un gang de criminels derrière une opération de combat de chiens, libérant ensuite les chiens. La voix de Hardy dans Venom, comme il l’a récemment déclaré à MTV, a été largement inspirée par son amour pour le musique hip-hop il a grandi en écoutant. Même la relation codée queer entre Eddie et Venom ressemble à une extension de la lentille d’acceptation et du désir de Hardy de ne pas placer les gens ou l’art dans des cases.

Certains prétendent que le Venin La franchise était une quête de Sony axée sur la propriété intellectuelle pour capitaliser sur les droits de Spider-Man, mais je dirais que quelle que soit l’impulsion, ils se sont révélés beaucoup plus créatifs et personnels que certaines des productions des studios que les fans adorent. . Malgré tout le désordre, ces films Venom sont devenus de plus en plus liés aux personnes qui les réalisent, plutôt qu’aux studios qui les vendent.

Nous sommes à une époque où les studios répondent à la hâte aux critiques des fans. Vous n’aimez pas le ton de ceci ? Nous promettons de faire mieux la prochaine fois. Vous n’aimez pas le casting de ce personnage ? Nous verrons ce que nous pouvons faire. Trop réveillé ? Bien sûr, nous ne pouvons pas le reconnaître publiquement, mais nous veillerons à ce que tout élément manifeste d’éveil soit étouffé.

C’est une époque de demande et de puissance des fans lorsqu’il s’agit de la majorité des IP. Pourtant, Tom Hardy ne se soucie tout simplement pas de ce genre de choses en ce qui concerne Venom. Il fait les films qu’il veut, pour les gens qu’il veut, avec les gens qu’il veut, et si vous êtes d’accord, tant mieux, sinon tant mieux.

Il n’y a eu aucun effort concerté pour rendre les films moins ridicules. Il n’y a eu aucun effort concerté pour adhérer au ton des bandes dessinées Venom plus récentes, pour faire pression pour une note R ou pour faire des films dans un effort de service aux fans et d’exactitude des bandes dessinées. Cette stratégie s’est avérée être un modèle financièrement réussi et a attiré un public mondial de passionnés de Venom, ce qui a bien fonctionné pour Sony, plus que pour toute autre entrée de l’univers Spider-Man de Sony jusqu’à présent.

Il y a certainement des fans qui se soucient des profits des studios et des droits de propriété. Mais ce qui est plus précieux, c’est le fait que nous avons eu cette trilogie de films de super-héros profondément étranges, parfois désordonnées, étonnamment poignantes et scandaleuses, qui semble liée aux désirs humains.