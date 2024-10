Venom 3 en tête du box-office tout en ouvrant loin derrière les attentes

« Venom : The Last Dance » est n°1 au box-office, mais le film de bande dessinée n’a pas répondu aux attentes.

Le troisième et dernier volet de la série anti-héros Marvel de Sony, dirigée par Tom Hardy, a été ouvert à un modeste montant de 51 millions de dollars provenant de 4 125 cinémas nord-américains. Les studios rivaux estiment que le chiffre final du week-end sera inférieur à 50 millions de dollars. Ces ventes de billets sont bien en deçà des prévisions de 65 millions de dollars et bien inférieures aux deux tranches précédentes de « Venom » de 2018, qui a ouvert à 80 millions de dollars, et de « Venom : Let There Be Carnage » de 2021, qui a ouvert à un record alors pandémique de 90 $. million.

Malgré un démarrage en douceur en Amérique du Nord, le spin-off de « Spider-Man » bénéficie d’un élan auprès du public international. « Venom 3 » a récolté 124 millions de dollars à l’étranger pour un démarrage global de 175 millions de dollars.

La production de « The Last Dance » a coûté 120 millions de dollars, sans compter les efforts de marketing mondiaux. C’est bien moins que la plupart des films de super-héros, comme « Deadpool & Wolverine » et « Joker : Folie à Deux », qui coûtent chacun plus de 200 millions de dollars. Pourtant, étant donné que les propriétaires de cinéma conservent environ la moitié des ventes de billets, le troisième « Venom » doit rester sur grand écran au-delà de ses débuts pour justifier ce prix. Après des lancements bien plus importants, le premier « Venom » a généré 856 millions de dollars dans le monde, tandis que « Let There Be Carnage » a dépassé les 500 millions de dollars dans le monde.

Cette série n’a jamais été un chouchou des critiques, et le dernier opus ne fait pas exception avec 37% sur Rotten Tomatoes. Pourtant, les fans peuvent aussi être fatigués de la franchise, car les membres du public ont attribué au film un « B- » sur CinemaScore, la note la plus basse de la trilogie. Kelly Marcel, qui a écrit les deux premiers films, a réalisé le trio PG-13, qui met en vedette Hardy dans le rôle du journaliste d’investigation Eddie Brock et de son acolyte involontaire et parasite Venom, tous deux en fuite de leur monde.

« C’était un recul en termes de contenu, et c’était douloureusement évident pour le public rien que par les bandes-annonces », explique Jeff Bock, analyste chez Exhibitor Relations. « Les fans de super-héros veulent que les enjeux augmentent à chaque épisode successif – cela ne s’est tout simplement pas produit avec ‘The Last Dance.’

Après un mois d’octobre plus léger que prévu, les rendements globaux au box-office restent en retrait de 11,4 % par rapport au même point de 2023 et de 26,8 % par rapport à 2019, selon Comscore. La plupart des grands studios ne voulaient pas sortir de film à l’approche des élections, donc les seuls titres au calendrier dans les semaines à venir sont « Here » de Sony, un drame mal évalué réalisé par Robert Zemeckis et mettant en vedette des versions numériquement vieillies de Tom Hanks. et Robin Wright (1er novembre), et la comédie de Noël d’Amazon « Red One », avec Dwyane « The Rock » Johnson dans le rôle du chef de la sécurité du Père Noël (15 novembre). Sinon, il n’y aura pas d’autre pilier pour sauver l’état de la fréquentation du cinéma avant « Gladiator 2 » et « Wicked » le 22 novembre, suivis de « Moana 2 » le 27 novembre.

« Le cinéma retombe dans son état d’abîme. « Joker 2 » a laissé un trou et « Venom 3″ ne le comble pas », déclare David A. Gross, qui dirige la société de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research. « Il y a peu d’élan en ce moment. »

À cette fin, « Joker : Folie à Deux » a plongé à la 12e place lors de son quatrième week-end de sortie, récoltant la somme lamentable de 600 000 $ auprès de 1 243 salles. La suite du succès milliardaire de 2019, « Joker », s’est transformée en un désastre au box-office avec 57,8 millions de dollars au niveau national et 201,1 millions de dollars à l’échelle mondiale. À titre de comparaison, le « Joker » original est resté dans le top deux pendant cinq semaines et a rapporté 335 millions de dollars au niveau national et 21,07 milliards de dollars dans le monde. La suite de Warner Bros., au budget de 200 millions de dollars, n’atteindra pas ces recettes et est sur le point de perdre entre 150 et 200 millions de dollars lors de sa sortie en salles.

Une autre nouveauté, le thriller « Conclave » dirigé par Ralph Fiennes, a ouvert au-dessus des attentes au n°3 avec 6,5 millions de dollars provenant de 1 753 cinémas. Edward Berger (« Tout est calme sur le front occidental ») a réalisé « Conclave », un drame tendu se déroulant au Vatican sur le choix du nouveau pape – et qui comporte des secrets qui pourraient ébranler les fondations de l’Église. Focus Features a acquis les droits nationaux du film PG, qui bénéficie de critiques solides et espère se retrouver dans la course aux Oscars. Le public a également aimé « Conclave », qui a obtenu un « B+ » sur CinemaScore. Les acheteurs de billets étaient pour la plupart des hommes plus âgés, 77 % d’entre eux ayant plus de 35 ans et 54 % s’identifiant comme étant des hommes.

« C’est une très bonne ouverture pour un drame récompensé », déclare Gross. « L’Église catholique fournit une réserve inépuisable de matériel dramatique et cinématographique. »

Ailleurs au box-office national, le thriller de Paramount « Smile 2 » a glissé à la deuxième place avec 9,6 millions de dollars, soit une baisse de 59 % par rapport à ses débuts. La suite classée R de « Smile » de 2022, qui a dominé le box-office le week-end dernier, a généré à ce jour 40,7 millions de dollars en Amérique du Nord et 83 millions de dollars dans le monde. Il a coûté 28 millions de dollars et deviendra rentable, mais pas autant de succès que l’original, qui a rapporté 105 millions de dollars en Amérique du Nord et 217 millions de dollars dans le monde.

« The Wild Robot » d’Universal et DreamWorks Animation est tombé au quatrième rang avec 6,2 millions de dollars lors de son cinquième week-end de sortie. Le film familial bien évalué a perduré au box-office avec des baisses hebdomadaires minimes, amassant jusqu’à présent 111 millions de dollars au niveau national et 232 millions de dollars dans le monde.

Le drame romantique et pleurnicheur d’A24, « We Live in Time », est resté à la cinquième place avec 4,8 millions de dollars tout en s’étendant dans 1 939 cinémas. Le film, avec Andrew Garfield et Florence Pugh dans le rôle d’un jeune couple vivant des circonstances peu enviables, a rapporté à ce jour la solide somme de 11,7 millions de dollars.

Pendant ce temps, « Anora », lauréat de la Palme d’Or de Sean Baker, s’est hissé dans le top 10 avec 867 142 $ provenant de seulement 34 lieux, ce qui se traduit par un solide 25 504 $ par emplacement. Neon a acquis les droits du film à Cannes et continuera d’élargir l’empreinte de « Anora », un regard comique sur une danseuse exotique et travailleuse du sexe qui épouse le fils d’un oligarque russe, jusqu’à l’automne et jusqu’à la saison des récompenses.