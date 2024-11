Venom 3 en tête du box-office avec 26 millions de dollars, ici ne va nulle part avec 5 millions de dollars

Après un démarrage poussif, Venom : La dernière danse a gagné du terrain lors de son deuxième week-end. Le film de bande dessinée de Sony a perdu 49%, son plus bas niveau de franchise, à 26,1 millions de dollars sur 4 131 écrans, pour remporter un week-end globalement calme à l’approche de la course présidentielle très disputée.

Le dernier versement du Venin La trilogie a désormais rapporté 90 millions de dollars au niveau national. Outre-mer, La dernière danse a continué à dépasser largement ses revenus nationaux – conformément aux deux premiers films de la franchise – en rapportant 68,4 millions de dollars supplémentaires pour un total étranger de 227 millions de dollars et 317 millions de dollars à l’échelle mondiale, ce qui est de peu devant Venom : qu’il y ait un carnage au même moment de leurs courses.

Mais ce que l’un a donné, l’autre le reprend. Miramax et le drame pour adultes de Sony Ici – réunissant le réalisateur de Forrest Gump, Robert Zemeckis, avec Tom Hanks et Robin Wright – n’a pu obtenir qu’une cinquième place avec un montant estimé à 5 millions de dollars sur 2 642 écrans. Le film mal évalué n’a pas non plus rattrapé le terrain auprès des cinéphiles, qui lui ont attribué un B-CinemaScore (c’est une mauvaise note pour un drame pour adultes avec un casting aussi prestigieux). Le film était incroyablement plus âgé, avec près de la moitié du public âgé de plus de 55 ans.

Miramax a financé le film, qui aurait coûté 45 millions de dollars nets avant commercialisation. Sony a récupéré les droits nationaux en échange de frais de distribution. L’histoire, qui utilise de nombreux effets spéciaux pour rajeunir et vieillir ses stars, suit un couple – et leur maison – non seulement à travers des décennies, mais à travers des millénaires.

La curiosité du week-end était celle de Clint Eastwood Juré n°2qui obtient une course de qualification pour les récompenses dans les salles avant d’être attribué à Max. Il a toujours été destiné à être diffusé directement en streaming, du moins aux États-Unis, et c’est le premier des films d’Eastwood à ne pas bénéficier d’une sortie en salles traditionnelle, ce qui a suscité beaucoup de buzz.

Warners n’a pas divulgué les recettes du film en Amérique du Nord, mais a publié des chiffres à l’étranger, où Juré n°2 a récolté 5 millions de dollars sur six marchés où ses films ont particulièrement bien réussi, comme la France. Les studios affirment que la sortie étrangère limitée sur un total de huit marchés est conçue pour soutenir les débuts prochains du film sur Max (aucune date de diffusion n’a été annoncée).

Parmi les retombées, DreamWorks Animation et Universal’s Le robot sauvage se révèle être comme un lapin Energizer. Il s’est maintenu au deuxième rang lors de son sixième week-end et a en fait augmenté de 11 pour cent. Le film familial a rapporté 76 millions de dollars supplémentaires provenant de 3 232 cinémas pour une consommation nationale et 269 millions de dollars à l’échelle mondiale.

Paramount et Temple Hill Sourire 2 s’est classé n°3 lors de sa troisième sortie en franchissant la barre des 100 millions de dollars au box-office mondial. La photo a chuté de 29 pour cent en Amérique du Nord à 6,8 millions de dollars pour un total national de 52,6 millions de dollars et 109,7 millions de dollars (il est inhabituel pour un film d’horreur de voyager aussi bien à l’étranger, où la suite a rapporté 57,1 millions de dollars).

Candidat aux prix Conclave a continué d’impressionner, chutant de seulement 20 pour cent lors de sa deuxième sortie et remontant dans le top 10 au n ° 4 avec 5,3 millions de dollars sur 1 796 écrans. Grâce à FilmNation et Indian Paintbrush, le candidat aux Oscars a désormais gagné la somme prometteuse de 15,2 millions de dollars au niveau national.

Joueur de récompenses d’A24 Nous vivons dans le temps est arrivé n ° 6 lors de son troisième week-end avec 3,5 millions de dollars sur 2 964 pour un total national de 17,7 millions de dollars

D’autres films sur le circuit des récompenses progressent plus lentement. Neon est plébiscité Anora a gagné 1,9 million de dollars grâce à son expansion dans un total de 253 cinémas.Searchlight’s Une vraie douleur a été tout sauf pénible lors de sa sortie dans quatre cinémas de New York et de Los Angeles. Le film a rapporté une moyenne par salle de 60 000 $, le troisième meilleur de l’année jusqu’à présent (Anora est n°1 à cet égard).

La plupart des studios hollywoodiens retiennent leurs titres plus importants et plus commerciaux jusqu’à la mi-novembre en raison des élections du 5 novembre. Cela s’applique particulièrement au week-end prochain, mais cela a également impacté le chapiteau de ce week-end. Cet écart a permis de laisser place à des contenus alternatifs. Trois films indiens, par exemple, sont sortis en salles dans tout le pays, dont deux se sont classés dans le top 10.