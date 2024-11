Venom 3 a une tenue décente ; Voici un flop

Venom: The Last Dance de Sony devrait rapporter plus de 20 millions de dollars ce week-end, mais Here, dirigé par Tom Hanks, semble être voué à être un désastre.

MISE À JOUR du samedi : Venom : La dernière danse semble mieux résister que prévu lors de son deuxième week-end. C’est peut-être le manque de concurrence (personne ne veut ouvrir si près des élections américaines), mais le film affiche une solide position, avec une baisse estimée à seulement 56 % au cours de la deuxième semaine pour un week-end potentiel de 22 millions de dollars. C’est mieux que les 18 millions de dollars que nous avions prédits. Cependant, le film de Robert Zemeckis assisté par l’IA, Iciest un désastre total, avec Date limite rapportant qu’il est seulement sur le point d’ouvrir un peu au nord de 5 millions de dollars, ce qui est de la folie pour un film qui regroupe l’équipe principale derrière Forrest Gump. En fait, le film semble susceptible d’être battu ce week-end par Focus. Conclavequi n’a baissé que de 24 % d’une semaine à l’autre, et devrait avoir un deuxième week-end de 5 millions de dollars. Sourire 2 et Le robot sauvage sont actuellement trop proches pour prétendre à la deuxième place, chacun cherchant à gagner environ 6 millions de dollars.

Message d’origine : Même si je me demande où sont passés tous ces trick-or-treaters, ils pourraient être au théâtre en train de profiter d’un autre tour sur la piste de danse avec le Sony. Venom : La dernière danse. La suite symbiotique a pris une bouchée de 2,8 millions de dollars au box-office d’Halloween jeudi, se glissant rapidement à la première place au-dessus des avant-premières de Robert Zemeckis. Iciavec Tom Hanks et Robin Wright. Le drame sincère (bien qu’inégal) de Zemeckis a rapporté 475 000 $, avec des émissions commençant à 14 heures dans 2 402 emplacements.

Sony espère Venom : La dernière danseréalisé par le vétéran de la franchise Kelly Marcel, pourrait gagner jusqu’à 20 millions de dollars au cours de sa deuxième semaine après de faibles débuts aux États-Unis avec 51 millions de dollars. Venom : La dernière dansequi met en vedette Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans et Clask Backo, s’élève à 184,5 millions de dollars dans le monde, même si Sony espère que le film aura du poids tout au long de sa sortie en salles. Pendant ce temps, Miramax pense Iciun drame à angle de caméra fixe axé sur une famille à travers les générations, pourrait rapporter 7 millions de dollars au cours du week-end malgré de faibles notes de critiques, dont un score pourri de 38 % sur Rotten Tomatoes.

Quorumqui suit la performance d’un film tout au long de sa sortie en salles, pense que Sony a des pierres pour sortir un film si proche de la course à l’élection présidentielle de 2024 entre Kamala Harris et Donald Trump. Alors que chaque candidat approche du dernier tour de sa feuille de route de campagne respective, la course controversée est tout ce dont tout média peut parler, laissant peu de place à la fanfare cinématographique. La récente série de films de super-héros de Sony (Morbius, Madame Web) ne fait pas Venom : La dernière danse aucune faveur, alors que les critiques et les fans ont impitoyablement critiqué les deux films. Tandis que Tom Hardy Venin a une base de fans intégrée et une chance étonnamment bonne au box-office, le public est distrait, anxieux et à court d’argent. Ces circonstances font que le fait d’aller au cinéma est une seconde réflexion, surtout si l’on considère la rapidité avec laquelle les films sortent en numérique dans un marché post-pandémique.

J’espère que Sony Kraven le chasseurlibérant le 12 décembres’en sort mieux. Le prochain film anti-héros se concentre sur la relation complexe de Kraven (Aaron Taylor-Johnson) avec son père impitoyable, Nikolai Kravinoff, qui le lance sur le chemin de la vengeance aux conséquences brutales, le motivant à devenir non seulement le plus grand chasseur du monde, mais aussi aussi l’un des plus redoutés.

Que vois-tu au théâtre ce week-end ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.